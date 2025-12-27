Scandal sexual la Şcoala de Poliţie din Câmpina. Un ofiţer de 49 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să violeze un elev chiar în instituţie. Tânărul de 20 de ani acuză că angajatul Şcolii i-ar fi rupt pantalonii şi că a scăpat din biroul lui doar pentru că a promis că va reveni mai târziu.

UPDATE: Instanța a admis propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova de arestare preventivă pentru 30 de zile a poliţistului.

Nu avem o declarație oficială a școlii de poliție. Avem însă un comunicat destul de sec al Poliției Române, în care se precizează că se fac cercetări în acest dosar, dar și că bărbatul în vârstă de 49 de ani, ofițer în cadrul Școlii de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina, a fost reținut și este acum cercetat pentru tentativă de viol.

Acesta urmează să fie prezentat astăzi în fața unui judecător din Ploiești, judecător care va decide dacă va dispune sau nu o măsură preventivă în cazul acestuia.Asta înseamnă că fie va fi arestat preventiv, fie plasat sub control judiciar, fie va fi lăsat în libertate și cercetat sub această formă.

Anchetatorii sunt destul de evazivi în declarații, cel puțin în acest moment. Confirmă că se fac aceste cercetări, dar ezită să ofere mai multe detalii, spun ei, pentru a proteja atât victima, cât și modul în care se desfășoară această anchetă penală.

Mai multe persoane apropiate bărbatului de 49 de ani au spus că acesta ar fi avut anumite antecedente, era cunoscut cu astfel de gesturi, însă nu se gândeau că ar putea să ajungă atât de departe.

