Un ofițer din cadrul Școlii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol, după ce ar fi încercat să agreseze un elev. Victima a reuşit să scape şi a povestit totul conducerii şcolii.

Ofițerul în vârstă de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, în urma acuzaţiilor de tentativă de viol asupra elevului de 20 de ani.

Surse din anchetă spun că incidentul s-ar fi petrecut pe timpul nopții, în Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina, unde ofițerul ar fi chemat patru băieți în camera bagajelor, sub pretextul că acolo s-ar afla alt elev care plângea și avea nevoie de ajutor.

Ulterior, spun acelaşi surse, ofițerul ar fi cerut ca trei dintre elevi să plece, iar unuia singur să rămână pentru o discuție. Tânărul și-ar fi dat seama că ceva nu este în regulă și ar fi încercat de mai multe ori să plece, însă ar fi fost oprit de superior. Comisarul șef a reușit să îi rupă nasturele de la pantaloni și să îl atingă în zonele intime.

Băiatul a reușit, într-un final, să scape după ce l-ar fi păcălit pe agresor. S-a întors la colegii săi și le-a povestit tot ce i s-a întâmplat, apoi la dirigintele grupei.

Surse Observator spun că și fratele suspectului lucrează în instituția de la Câmpina, iar cumnata acestuia în cadrul Poliției din municipiu.

Ancheta este în plină desfășurare.

