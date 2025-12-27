Antena Meniu Search
Video Ofițer de la Școala de Agenţi de Poliție Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev

Un ofițer din cadrul Școlii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol, după ce ar fi încercat să agreseze un elev. Victima a reuşit să scape şi a povestit totul conducerii şcolii.

de Alexia Bucur

la 27.12.2025 , 09:43

Ofițerul în vârstă de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, în urma acuzaţiilor de tentativă de viol asupra elevului de 20 de ani.

Surse din anchetă spun că incidentul s-ar fi petrecut pe timpul nopții, în Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina, unde ofițerul ar fi chemat patru băieți în camera bagajelor, sub pretextul că acolo s-ar afla alt elev care plângea și avea nevoie de ajutor.

Ulterior, spun acelaşi surse, ofițerul ar fi cerut ca trei dintre elevi să plece, iar unuia singur să rămână pentru o discuție. Tânărul și-ar fi dat seama că ceva nu este în regulă și ar fi încercat de mai multe ori să plece, însă ar fi fost oprit de superior. Comisarul șef a reușit să îi rupă nasturele de la pantaloni și să îl atingă în zonele intime.

Băiatul a reușit, într-un final, să scape după ce l-ar fi păcălit pe agresor. S-a întors la colegii săi și le-a povestit tot ce i s-a întâmplat, apoi la dirigintele grupei.

Surse Observator spun că și fratele suspectului lucrează în instituția de la Câmpina, iar cumnata acestuia în cadrul Poliției din municipiu.

Ancheta este în plină desfășurare.

Alexia Bucur
