Doi morţi şi un rănit, în urma unui atac armat într-un campus universitar din SUA

Două persoane au fost ucise, iar alta rănită, într-un atac armat, joi seara, în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia - al treilea atac armat începând din octombrie la această universitate, relatează AFP.

Acest atac este ultimul dintr-o serie de drame legate de arme de foc în universităţile americane, a transmis News.ro.

Campusul Universităţii Statului South Carolina (SCSU) a fost izolat joi, după un atac semnalat într-o cameră a căminului studenţesc Hugine Suites, au anunţat într-un comunicat reprezentanţi ai universităţii.

Insituţia se află la Orangeburg, la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Columbia, capitala statului.

Poliţia din South Carolina a fost însărcinată cu ancheta. Nici universitatera şi nici anchetatorii nu au precizat identitatea victimelor şi nici starea de sănătate a persoanei rănite. Nicio informaţie nu a fost difuzată nici despre eventuala fugă a autorului sau autorilor.

În octombrie, două atacuri armate - fără legătură între ele - au avut loc în campsusul SCSU, soldate în total cu un mort şi doi răniţi, în timp ce universitatea organiza festivităţi la începerea anului universitar.

Universitatea a introdus atunci măsuri de securitate suplimentare, "puncte de intrare controlate la evenimente majore, o supraveghere sporită cu camere video şi protocoale de comunicare de urgenţă îmbunătăţite", potrivit vicepreşedintelui universităţii.

"Cursurile de vineri au fost anulate. Consilieri se află la dispoziţia studenţilor", a anunţat pe Facebook instituţia.

Universitatea Statului South Carolina, înfiinţată în 1896, are peste 3.000 de studenţi, potrivit site-ului instituţiei.

Ultimul atac armat într-o universitate americană a avut loc în decembrie

Două persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite, atunci, într-un atac armat în campusul Universităţii Brown, în Rhode Island, una dintre cele mai prestigioase din ţară.

Atacul de joi intervine la două zile după un atac armat soldat cu opt morţi într-un colegiu şi liceu, în Canada, unde acest fel de evenimente este, în schimb, foarte rar.

În Statele Unite, al Doilea Amendament al Constituţiei prevede că ”dreptul poporului de a deţine şi purta arme nu va fi încălcat”.

De 20 de ani, acest drept se află în centrul unor controverse putrnice, în societatea americană, marcată ca nicio altă naţiune dezvoltată din lume de drame implicând arme de foc.

Curtea Supremă americană a refirmat - în numeroase rânduri - atât acest drept, cât şi dreptul de a purta o armă în public.

În 2023, aproape o treime dintre americani declarau că deţin o armă de foc, într-o anchetă publicată de către Pew Research Center.

