Gavin Newsom a spus că Donald Trump este cel mai distructiv președinte din istoria SUA și că Europa trebuie să preia mai multă responsabilitate pentru propria apărare.

Donald Trump, torpilat: "Depune eforturi suplimentare pentru prostii. Cel mai distructiv preşedinte" - Profimedia

La Conferința de Securitate de la Munchen, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a lansat critici la adresa președintelui american Donald Trump, spunând că acesta "depune eforturi suplimentare pentru prostii".

"Niciodată în istoria Statelor Unite ale Americii nu a existat un președinte mai distructiv decât actualul ocupant al Casei Albe din Washington, DC", a spus Newsom.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

El a adăugat că Trump "încearcă să recreeze secolul al XIX-lea" și că, în timp ce Statele Unite pot "implementa, concura și domina", Trump "încearcă să dea timpul înapoi".

"Sper, dacă nu mai pot comunica nimic altceva astăzi, Donald Trump este temporar. Va pleca în trei ani.", a spus guvernatorul în timpul discursului său, scrie The Guardian.

Gavin Newsom a punctat, de asemenea, că una dintre problemele cele mai mare din prezent este impactul crizei climatice asupra americanilor.

"Oamenii ard, se sufocă, se încălzesc; avem secete și inundații simultane, incendii istorice", a spus el.

El a explicat că partizanatul nu mai contează în fața acestor realități. "California este un stat mare și democrat, dar are și mai mulți republicani decât majoritatea statelor republicane, iar noi am depășit de mult partizanatul în această chestiune, pentru că nu există un termometru republican, nu există un termometru democrat. Există doar realitate."

Newsom a mai precizat că statele europene trebuie să-și asume un control mai mare asupra apărării, chiar și fără Donald Trump la Casa Albă.

"Cred că este sustenabil și chiar sănătos. Cred că este în interesul Europei și cred că este cu siguranță, din perspectiva Statelor Unite, și în interesul nostru", a punctat acesta.

El a explicat că sub presiunea lui Trump, țările europene membre NATO au crescut bugetele de apărare, pentru a se proteja de amenințarea Rusiei, și că Washingtonul așteaptă ca Europa să asigure propria securitate convențională, după decenii de dependență de puterea militară americană.

Gavin Newsom a spus că Europa nu trebuie să "privească spre restul lumii și să întoarcă spatele Statelor Unite", aducând în discuție o serie de acorduri comerciale recente încheiate de UE cu America de Sud și India.

"Va fi nevoie de timp pentru a reconstrui încrederea", a mai afirmat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰