Regula celor 19 grade în casă, pusă sub semnul întrebării. Ce temperatură recomandă experții

Experții pun sub semnul întrebării vechea regulă a celor 19 grade Celsius. Noi studii arată că o abordare mai nuanțată a încălzirii locuinței ar putea permite atât creșterea confortului, cât și reducerea cheltuielilor cu energia.

Un bărbat reglează temperatura pe timp de iarnă - Profimedia

Iarna a sosit și, odată cu ea, revine eterna dilemă: cum ne încălzim eficient locuința fără ca factura la energie să crească excesiv? Încă de la criza petrolului din anii 1970, regula celor 19 grade s-a impus ca un principiu de bază în ceea ce privește încălzirea locuințelor.

Totuși, experții în eficiență energetică pun acum sub semnul întrebării această regulă. O singură temperatură nu mai poate răspunde tuturor cerințelor actuale privind confortul modern și performanța energetică, potrivit Presse Citron.

Sfârșitul unui mit: de ce regula celor 19 grade Celsius nu mai funcționează?

Regula celor 19 grade C a apărut într-un context foarte diferit de cel actual. Locuințele din anii 1970 aveau caracteristici termice radical diferite față de cele din prezent. Izolația era adesea slabă, sistemele de încălzire erau mai puțin performante, iar stilul de viață era diferit.

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Nick Barber, expert în gestionarea energiei, subliniază că „această temperatură a fost stabilită ca un compromis economic, mai degrabă decât ca un nivel optim real de confort”.

Progresele înregistrate în construcții și în renovarea energetică au schimbat radical situația. Locuințele moderne, mai bine izolate și dotate cu sisteme de încălzire mai sofisticate, permit un control mult mai precis al temperaturii.

Experții sunt acum de acord asupra unui nou reper: 20 grade Celsius reprezintă temperatura de referință pentru camerele de zi și celelalte spații principale de locuit.

20 grade Celsius, noua temperatură de referință, deja adoptată pe scară largă

Această creștere de un singur grad poate părea nesemnificativă, dar schimbă considerabil nivelul de confort. La 19 grade Celsius, poate fi dificil să te simți confortabil fără să ai o ușoară senzație de frig.

Brad Roberson, specialist în sisteme de încălzire, explică faptul că „senzația de confort termic depinde de numeroși factori, dincolo de simpla temperatură”.

Umiditatea, circulația aerului, activitatea fizică și chiar modul în care ne îmbrăcăm joacă un rol esențial în felul în care percepem confortul termic.

Potrivit studiilor recente, la 20 de grade Celsius corpul uman își menține mai ușor temperatura ideală de 37 de grade, în special în timpul activităților sedentare, precum munca de acasă sau cititul.

Această temperatură ar contribui, de asemenea, la reducerea riscurilor de condens și de apariție a mucegaiului, probleme frecvente în locuințele în care temperatura este menținută la valori prea scăzute.

Noua abordare: încălzirea inteligentă, adaptată fiecărei camere

Experții recomandă acum o abordare diferențiată a încălzirii locuinței. Fiecare cameră ar trebui să aibă propria temperatură, stabilită în funcție de modul în care este utilizată.

Livingul și principalele spații de locuit ar trebui menținute la 20 grade Celsius, pentru a crea o atmosferă confortabilă, potrivită activităților zilnice.

Dormitoarele, în schimb, pot avea temperaturi cuprinse între 16 și 18 grade Celsius, pentru a favoriza un somn odihnitor.

Baia reprezintă un caz aparte. Aici este recomandată o temperatură de 22 de grade Celsius, pentru a evita șocul termic la ieșirea de la duș.

Spațiile de trecere, precum holurile, pot fi menținute la 17 grade.

Această gestionare diferențiată a temperaturilor permite atât optimizarea confortului, cât și realizarea unor economii importante.

Cum poți economisi până la 15% din factura anuală la încălzire

Tehnologiile moderne facilitează considerabil gestionarea inteligentă a încălzirii. Termostatele inteligente, conectate la internet, permit programarea unor temperaturi diferite în funcție de camere și de momentele zilei.

Aceste sisteme pot genera economii de până la 15% la factura anuală de încălzire, fără a compromite confortul termic.

Impactul financiar al acestei noi abordări este însă mai complex decât o simplă creștere a consumului.

În teorie, fiecare grad suplimentar determină o creștere a consumului de energie cu aproximativ 7%.

Totuși, o temperatură mai bine adaptată nevoilor locuinței poate reduce cheltuielile suplimentare provocate de utilizarea aparatelor auxiliare de încălzire sau de aerisirea excesivă pentru reglarea unei temperaturi distribuite neuniform.

În concluzie, articolul prezintă trei recomandări principale: temperatura de referință pentru spațiile de locuit crește de la 19 la 20 de grade, fiecare cameră ar trebui încălzită în funcție de utilizare, iar sistemele moderne de reglare pot contribui la reducerea consumului și a facturilor.