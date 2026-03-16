Oscar 2026. Lista câştigătorilor la cea de-a 98-a ediţie a Premiilor Academiei

"One Battle After Another" a fost ales cel mai bun film la cea de-a 98-a ediţie a Premiilor Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, câştigând şase statuete în total. "Sinners" a câştigat patru premii, inclusiv cel de cel mai bun actor pentru Michael B. Jordan, iar "Frankenstein" a obţinut trei. Producătoarea Natalie Musteaţă, de origine română, a câştigat una dintre cele două statuete acordate la categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action. Conan O'Brien a fost gazdă pentru al doilea an consecutiv.

Cel mai bun film

Thrillerul "One Battle After Another" a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film, obţinând în total şase trofee la gala desfăşurată duminică seara (luni dimineaţa ora României).

Cel mai bun actor

"Sinners", care avusese cele mai multe nominalizări, a încheiat seara cu patru premii, între care trofeul pentru cel mai bun actor, câştigat de Michael B. Jordan, care a interpretat dublul rol al fraţilor gemeni Smoke şi Stack. La primirea trofeului, el a adus un omagiu foştilor câştigători de culoare ai premiilor Oscar.

Cea mai bună actriţă

Vedeta irlandeză Jessie Buckley, care a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă pentru jocul său actoricesc din "Hamnet", în rolul soţiei lui William Shakespeare, Agnes Hathaway - cunoscută istoric sub numele de Anne - a dedicat premiul "frumosului haos din inima unei mame", într-un discurs emoţionant. De asemenea, Buckley a dezvăluit numele fiicei sale de opt luni, spunând că micuţa Isla probabil dormea în acel moment şi nu era conştientă de ceea ce se întâmpla, "visând la lapte". Ea i-a transmis soţului său, Freddie Sorensen: "Vreau să mai am 20.000 de copii cu tine" şi le-a mulţumit regizoarei Chloe Zhao şi scriitoarei Maggie O'Farrell pentru că "mi-au permis s-o cunosc pe această femeie strălucitoare şi să pornesc într-o călătorie pentru a înţelege puterea iubirii unei mame".

Cel mai bun regizor

Saga regizată de Paul Thomas Anderson despre revoluţionari politici a câştigat şase premii în cadrul ceremoniei, printre acestea numărându-se trofeul pentru cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu adaptat şi cel mai bun actor în rol secundar, pentru Sean Penn, notează DPA/PA Media.

Cel mai bun actor în rol secundar

Anterior, în cadrul galei de premiere, Sean Penn a câştigat al treilea Oscar din cariera sa. Actorul nu a fost, însă, prezent la ceremonie pentru a-şi ridica premiul. El a fost recompensat cu distincţia acordată celui mai bun actor în rol secundar, pentru rolul militarului rasist Lockjaw din "One Battle After Another". El l-a învins astfel atât pe colegul său de platou Benicio del Toro, cât şi pe vedeta din "Sinners", Delroy Lindo, pe Stellan Skarsgard din "Sentimental Value" şi pe Jacob Elordi din "Frankenstein". Penn a câştigat anterior două Oscaruri, pentru rolurile sale din filmele "Mystic River" şi "Milk". Kieran Culkin, care a câştigat premiul la această categorie anul trecut pentru rolul din "A Real Pain", a anunţat victoria lui Penn adăugând: "Sean Penn nu a putut fi prezent în această seară, sau poate nu a vrut, aşa că voi accepta eu premiul în numele lui". Sean Penn a lipsit, de asemenea, de la ceremoniile BAFTA şi Actor Awards, unde a triumfat, de asemenea. El a participat, însă, la Globurile de Aur, unde a fost învins de Skarsgard la această categorie.

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Amy Madigan a câştigat primul Oscar acordat în cadrul ceremoniei din 2026 şi i-a adus un omagiu soţului ei, Ed Harris, la primirea trofeului. Vedeta din "Field Of Dreams" a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea terifiantă a mătuşii Gladys din filmul de groază "Weapons". Referindu-se la soţul ei, împreună cu care trăieşte de peste 40 de ani, ea a declarat: "Cel mai important este dragul meu Ed, care a fost alături de mine dintotdeauna, şi asta înseamnă o perioadă foarte lungă, iar nimic din toate acestea n-ar avea vreo semnificaţie dacă el n-ar fi fost alături de mine". Ea a adăugat: "Mulţumesc, sunt copleşită".

Cel mai bun scurtmetraj live action

Un moment dramatic a fost la categoria Best Live Action Short Film, unde premiul cel mare a fost câştigat atât de "Two People Exchanging Saliva", în regia cineastei de origine română Natalie Musteaţă, cât şi de "The Singers", realizat de Sam A. Davis şi Jack Piatt. După ce câştigătorii au părăsit scena, comedianul Conan O'Brien i-a felicitat şi a spus: "Tocmai aţi distrus 22 de milioane de pariuri pe Oscaruri". Este pentru prima dată din 2013 când se înregistrează o egalitate între câştigători. În acel an, "Skyfall" şi "Zero Dark Thirty" au împărţit premiul pentru cel mai bun montaj de sunet.

Cel mai bun film de animaţie

Succesul de box-office "KPop Demon Hunters" a câştigat premiul pentru cel mai bun film de animaţie şi pentru cea mai bună melodie originală, "Golden".

Cea mai bună scenografie

"Frankenstein" a obţinut statuetele Oscar pentru cele mai bune costume, scenografie şi machiaj şi hairstyling.

Cel mai bun film străin

Sentimental Value (Norvegia)

Cel mai bun documentar

"Mr. Nobody against Putin"

Cel mai bun casting

"One Battle After Another"

Ceremonia a fost prezentată pentru al doilea an consecutiv de comedianul Conan O'Brien, care a deschis ceremonia cu un sketch extins, îmbrăcat ca mătuşa Gladys, fiind urmărit de copii prin scene din filmele nominalizate la categoria cel mai bun film. Purtând o perucă roşie şi cu machiaj alb intens, el a putut fi văzut jucând tenis de masă cu Timothée Chalamet în "Marty Supreme", alergând pe scena Globe în "Hamnet", în maşină cu del Toro în "One Battle After Another" şi încercând să intre în barul din "Sinners".

O'Brien a declarat că în aceste "vremuri haotice şi înfricoşătoare (...) cred că Oscarurile au o rezonanţă aparte".

Referindu-se la numărul de ţări şi continente reprezentate, el a spus că filmele nominalizate sunt "produsul a mii de oameni care vorbesc limbi diferite şi muncesc din greu pentru a crea ceva frumos". Aceasta demonstrează "talent artistic la nivel global, colaborare, răbdare, rezilienţă şi cea mai rară dintre calităţi, optimism", a precizat O'Brien.

