Crimă îngrozitoare în Drobeta-Turnu Severin. O mamă a trei copii a fost ucisă pe stradă de unul dintre fiii săi. Bărbatul în vârstă de 25 de ani şi-a atacat mama cu un cuţit pentru că femeia refuzase să îi dea bani. Mai mulţi oameni au fost martori fără să poată să intervină în ajutorul femeii. După atac, tânărul a încercat să fugă, însă a fost prins la scurt timp de poliţişti.

Atacul îngrozitor a avut loc în curtea casei femeii de 50 de ani. Cu ultimele puteri şi rănită extrem de grav, a încercat să scape. A reuşit să iasă din curte, însă s-a prăbuşit pe stradă, sub privirile vecinilor.

"Auzirăm ţipând. Ţipa. A venit salvarea. Am mers acolo, am văzut-o că era căzută lângă casă, plină de sânge", spune un vecin.

"I-au fost aplicate patru lovituri de cuţit, în zona gâtului şi în zona cutiei toracice. În urma loviturilor primite, victima a decedat", a declarat Gheorghe Ciocan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

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Ucisă de fiu, la întoarcerea în ţară

Femeia se întorsese de câteva zile în ţară. Avea trei copiii, dar trăia de ani buni cu teama că într-o zi s-ar putea întâmpla o nenorocire. Scandalurile cu fiul mijlociu, cel care i-a luat viaţa, erau la ordinea zilei. Mai mult, tânărul de 25 de ani era cunoscut în cartier pentru consumul de alcool şi substanţe interzise.

"Cred că pe bani, bani îi ceru. Să consume. Era de treabă, muncitoare şi ea. Păcat". "Era un drogangiu şi un beţivan", spun oamenii.

"Inculpatul a fost testat preliminar, cu drugtestul şi alcooltestul. A ieşit negativ la droguri şi pozitiv la alcool, având o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au fost şi ridicate anumite substanţe de la locuinţa inculpatului", a declarat Gheorghe Ciocan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Femeia apelase în repetate rânduri la ajutorul autorităţilor. Nimic nu l-a oprit, însă. De altfel, poliţiştii au emis, în trecut, şi un ordin de protecţie după ce tânărul şi-a lovit unul dintre fraţi. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru omor.