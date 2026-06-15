Pepenii de Dăbuleni, fructele vedetă ale verii, sunt motivul unui scandal! Producătorii din patria lubeniţelor spun că cei care cumpără zile acestea din pieţe "pepeni de Dăbuleni" pot fi de fapt victimele unor şarlatani. Chiar dacă fructele românești au început să apară în piețe, multe dintre ele ar fi de fapt marfă din import. Autorităţile locale le declară război comercianţilor care se folosesc de marca Dăbuleni ca să îşi vândă pepenii.

Cei care cumpără în aceste zile pepenii de Dăbuleni sunt avertizați să verifice proveniența acestora. Primarul unei comune din județul Dolj, una dintre cele mai cunoscute zone de cultivare a pepenilor, avertizează că în unele piețe din țară fructele ar putea fi de import, în condițiile în care producția locală a început mai târziu decât anul trecut și este încă în cantități mai mici.

Primii producători au început recoltarea puțin mai târziu decât în alți ani, deoarece sezonul rece s-a prelungit. În piața angro de la Dăbuleni, pepenii pleacă de la 3 lei pe kilogram.

Un semn că pepenii ar putea fi de import este coaja uscată, care indică faptul că au fost recoltați de mai mult timp.

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Această practică, menționată de autorități, în care unii comercianți se folosesc de marca "pepeni de Dăbuleni", îi dezavantajează pe producătorii locali și ridică suspiciuni de evaziune fiscală. Urmează să fie luate mai multe măsuri în acest sens.

Producătorii spun că un pepene copt sună a gol atunci când este bătut ușor și este greu pentru mărimea lui. De obicei, are o pată gălbuie pe coajă și o codiță încă proaspătă.

Județul Dolj este unul dintre cei mai importanți furnizori de pepeni din România, cu aproximativ 20% din producția națională.