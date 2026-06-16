Autorităţile au prelungit cu două luni perioada în care eliberează gratuit cărţi de identitate electronice. Noile acte pot fi obţinute fără plată până la sfârşitul lunii august.

Termenul anunţat iniţial era 30 iunie, dar cărţile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. După aceea taxa este 70 de lei pentru documentul cu cip şi 40 de lei pentru cartea electronică simplă. "Programarile pentru cartea electronica de identitate se realizeaza exclusiv online, pe HUB-ul de serviciu al MAI. Cartea electronica de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. In primul rand, ofera o protectie sporita a datelor, este document de calatorie si permite autentificarea in sisteme online si contine si semnatura electronica", a declarat Daniela Amzucu, purtător de cuvânt Direcţia de Evidenţă a Persoanelor.

Peste 2.000.000 de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate

Peste 2.000.000 de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Cartea electronică de identitate este eliberată în aproape două săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului in orice serviciu de evidenta al persoanelor din tara, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarata in actul de identitate.

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Noile documente au luat pe nepregătite autorităţile locale, care cereau o dovadă pentru adresa de domiciliu. Ca să rezolve problema, ministerul de Interne a lansat aplicaţia RO CEI Reader, care eliberează actul necesar în format PDF.