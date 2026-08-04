Biciclete electrice de 20.000 de euro, căutate în Austria, descoperite într-o dubă la Borş. Şoferul era român

Opt biciclete electrice, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră bihoreni într-o autoutilitară condusă de un român. Bărbatul nu a putut prezenta documente de provenienţă, iar verificările au arătat că bicicletele erau căutate de autorităţile din Austria pentru confiscare.

Biciclete electrice fără acte, descoperite la Borş - Poliţia de Frontieră

Descoperirea a fost făcută pe 3 august 2026, în timpul unor controale efectuate de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Borş, pe autostrada A3, pe sensul Ungaria-România.

Oamenii legii au oprit pentru verificări o autoutilitară înmatriculată în România, la volanul căreia se afla un cetăţean român în vârstă de 37 de ani.

Şoferul nu avea documente de provenienţă pentru biciclete

Articolul continuă după reclamă

În compartimentul destinat transportului de marfă, poliţiştii au descoperit opt biciclete electrice.

Şoferul nu a putut prezenta documente care să dovedească provenienţa acestora, astfel că poliţiştii au făcut verificări suplimentare.

În urma consultării bazelor de date, oamenii legii au stabilit că bicicletele figurau ca bunuri căutate pentru confiscare, în baza unei alerte introduse de autorităţile austriece.

Bicicletele, evaluate la aproximativ 20.000 de euro

Valoarea totală a celor opt biciclete electrice a fost estimată la aproximativ 20.000 de euro.

Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar şoferul a fost dus la sediul instituţiei pentru verificări suplimentare.

Poliţiştii de frontieră au deschis o anchetă pentru tăinuire. La finalul cercetărilor urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.