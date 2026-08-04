Obiectele banale din maşină care se pot transforma în bombe cu ceas în vreme de caniculă

Telefonul, medicamentele, o pereche de ochelari, un deodorant sau chiar o sticlă cu apă. Sunt obiecte pe care mulți dintre noi le lăsăm în mașină fără să ne gândim la riscuri. În zilele caniculare, însă, un autoturism parcat la soare poate atinge temperaturi extreme, iar unele dintre aceste obiecte se pot deteriora și pot deveni periculoase.

Reporter: La 40 de grade Celsius, temperatura de acum, cel puțin, la Timișoara, este foarte greu să mai găsim ceva pe care să-l putem lăsa în siguranță în mașină. Suntem la ISU Timiș, tocmai pentru că astăzi lucrăm la un experiment. Ne ajută cei de aici să măsurăm exact ce temperatură avem în mașină cu un astfel de termometru special. Te rog, avem aici un vehicul pe care l-am lăsat la soare câteva ore, așa cum facem mulți dintre noi în momentul în care îl parcăm, și vrem să vedem ce temperatură înregistrăm acum pe bord cu această cameră specială. Hai să vedem!

Pompier: Bun, conform camerei cu termo viziune, la nivelul bordului înregistrăm o temperatură de aproximativ 79, chiar 80-81 de grade Celsius.

Reporter: Dublu față de temperatura exterioră, cumva?

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Pompier: Corect, dublu față de temperatură exterioară.

Reporter: Iar noi în mașină am lăsat câteva dintre cele mai comune obiecte pe care le avem. Practic mi-am golit geanta puțin mai devreme: avem o baterie externă, cremă de soare, medicamente. Iar aceste medicamente pe care mulți încercăm să le avem la îndemână, sunt primele care își modifică stabilitatea și devin ineficiente, spun farmaciștii, care recomandă sub nicio formă să nu le lăsăm în această perioadă în mașină.

De asemenea, extrem de sensibile, ne spuneau și cei de la ISU, sunt bateriile externe, telefoanele sau astfel de recipiente sub presiune, care odată ce trec de o temperatură de 55 de grade, asta în condițiile în care pe el spune să nu fie lăsat la temperaturi mai mari de 50 de grade. O să-l pun repede la umbră. La fel de periculoase sunt și aceste dispozitive, țigările electronice. Pe care mulți, de asemenea, le ținem în mașină. 57 de grade, e clar că în scurt timp, în condițiile acestea, se pot transforma în adevărate bombe și pot deveni un pericol pentru mulți dintre noi.

Am vorbit și cu dermatologii. Aceste produse, inclusiv produsele de protecție solară, pe care le ținem pe plajă și credem că nu sunt alterate, își modifică această compoziție a lor, devin ineficiente, iar în anumite situații, în special în cazul cremelor de ochi, pot cauza iritații, atenție mare și la ele. Nu mai vorbesc de produsele cosmetice.

Acest parfum, care este din sticlă, poate crea un efect de lupă și se pot crea incendii în interiorul mașinii.

Iar puțin mai devreme, în momentul în care ne-am început ziua de lucru, am luat de acasă o mică gustare pentru drum. Sunt câteva fructe aici, pe care le-am ținut în mașină. Vreau doar să măsurăm temperatura, să știm dacă mai are sens să le mâncăm. 52 de grade. Deci sunt bune de aruncat. Este o perioadă foarte complicată din punctul ăsta de vedere.

Repet, ce facem noi aici este un experiment. Nu încercați așa ceva acasă, dar încercați să verificați ce aveți în mașină. Durează câteva secunde și vă poate scuti de multe bătăi de cap și chiar de pagube serioase, dacă se întâmple lucruri pe care nimeni nu și le dorește.