Pasajul Basarab se redeschide după 2 luni. Ciucu: Reparaţiile continuă. Pasajul e neintreţinut de peste 15 ani

Podul Basarab se deschide circulaţiei în această noapte, anunţă duminică Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, precizând că lucrările de reparaţii vor continua pentru ca la începutul anului viitor să poată fi recepţionată această lucrare despre care afirmă că este ”nerecepţionată şi neîntreţinută de peste 15 ani de la darea in folosinţă”.

"Podul Basarab se deschide circulaţiei în această noapte, aşa cum am promis. Restul lucrărilor de reparaţii vor continua pentru ca la începutul anului viitor să putem recepţiona această lucrare nerecepţionată şi neîntreţinută de peste 15 ani de la darea in folosinţă. Am început pe 20 iunie şi, până acum, ne-am concentrat pe lucrările care implică traficul. Am închis alternativ câte o arteră a podului, iar pe cealaltă s-a circulat în dublu sens", scrie Ciucu.

El menţionează că, până acum, a fost reparată partea carosabilă - asfalt, hidroizolaţie, rosturi de dilataţie şi marcaje, au fost reparate şi protejate structura podului - fisuri, elemente de beton, piloni şi intrados, au fost curăţate şi reparate sistemele de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaielor şi, de asemenea, au fost reparate şi vopsite elementele metalice, inclusiv bordurile şi balustradele.

"S-a lucrat în două schimburi, inclusiv în weekenduri", subliniază edilul.

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El explică şi că, până la finalul anului, vor fi înlocuite gardurile ruginite şi panourile de protecţie fonică, vor fi curăţate şi protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum ţi va fi reabilitată staţia de tramvai = plexiglass, scări, lifturi şi scări rulante.

"Totul va fi reparat sau înlocuit, pus în siguranţă, igienizat", dă asigurări Ciucu, adăugând că toate aceste lucrări erau importante pentru că pasajul se degradase şi nu mai prezenta siguranţă şi doar aşa va putea fi făcută recepţia finală şi, pe viitor, va putea fi asigurată mentenanţa.