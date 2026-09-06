O femeie care a intrat în Italia din Elveția, la bordul unei mașini de lux, a fost oprită pentru un control la punctul de trecere a frontierei Iselle di Trasquera, în zona Ossola. Polițiștii italieni au descoperit în autoturism o valiză plină cu obiecte de valoare, în special ceasuri și bijuterii de lux, în valoare de aproape două milioane de euro.

Greşeala care a costat-o 600.000 de euro pe o femeie oprită la vama din Italia. Ce avea în valiză - Sursa: Profimedia

Controlul a avut loc la granița dintre Italia și cantonul elvețian Valais. Deși autoturismul nu ridica, la prima vedere, suspiciuni, autoritățile au decis să verifice mașina. În urma controlului, în interior a fost găsită valiza cu obiectele de lux, care nu fuseseră declarate la vamă, relatează La Stampa.

În maşină a fost găsită o valiză cu ceasuri şi bijuterii de lux, care nu fuseseră declarate la vamă

Pentru nedeclararea bunurilor, femeia a fost obligată să achite aproximativ 600.000 de euro. Suma reprezintă taxe vamale, TVA, dobânzi și sancțiuni aplicate în urma constatării încălcării legislației vamale.

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Bunurile au fost predate reprezentanților Agenției Italiene a Vămilor și Monopolurilor și au fost supuse sechestrului administrativ în cadrul procedurii privind o posibilă faptă de contrabandă.

Femeia a fost obligată să achite taxe vamale, TVA, dobânzi şi sancţiune de aproape 600.000 de euro

Ulterior, femeia a achitat integral suma stabilită de autorități pentru a stinge încălcarea constatată și pentru a putea intra din nou în posesia obiectelor.

Operațiunea a fost realizată în cadrul unei acțiuni comune a Guardia di Finanza și Agenției Vămilor și Monopolurilor, care efectuează controale la punctele de frontieră dintre Italia și Elveția.