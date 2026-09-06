Ştiaţi că şi lăutarii au festivalul lor? Zeci de muzicanţi şi sute de iubitori ai acestui gen muzical şi-au dat întâlnire la Odorheiu Secuiesc, la festivalul care le poartă numele. Evenimentul a început cu o paradă în centrul oraşului, iar apoi alaiul a pornit pe străzi. Evenimentul este recunoscut şi la nivel internaţional, pentru că mulţi străini au venit în ţara noastră pentru a dansa pe muzica lăutărească.

Festivalul Lăutarilor din Odorheiu Secuiesc are un succes răsunător, inclusiv peste hotare! Iar în acest weekend, zeci de muzicanţi, dar şi sute de iubitori ai acestui gen şi-au dat întâlnire în centrul oraşului.

"Festivalul începe cu un marş avem şi spectacole de dansuri populare majoritatea participanţilor sunt din diferitele colțuri ale Transilvaniei. Avem ansambluri de dansuri populare din Bihor, din Cluj, din Mureş, chiar avem o formaţie şi din Ungaria. Scopul acestui festival este de a oferi o posibilitate a tuturor să sărbătorească sau să asculte muzică populară, respectiv să se distreze, să danseze", explică Orendi Istvan, organizator.

Festivalul, o tradiţie de aproape 40 de ani

Festivalul are o tradiție de aproximativ patru decenii şi a devenit treptat un punct de întâlnire pentru toţi iubitorii tradițiilor populare.

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"Noi am moştenit muzica asta din tată în fiu, ne bucurăm că suntem aici la Odorheiu Secuiesc să ne întâlnim cu muzicanţii şi să cântăm împreună. E o atmosferă extraordinară, ne simţim extraordinar", spune Florin Codoba, muzician.

"E o atmosferă foarte faină pentru noi şi ne simţim bine. Am început la vârsta de opt ani, atunci am fost la şcoala de muzică, fără muzică n-aş putea să trăiesc", povesteşte Codoba Martin Florin, muzician.

Ce spun turiştii despre eveniment

"Mă simt foarte bine, este extraordinar, are un vibe aparte, trebuie trăit, este extraordinar. Iubesc folclorul maghiar şi muzica populara maghiara, îmi doream de mult să ajung în Odorhei, acuma s-a nimerit şi e fantastic, abia aştept să văd ce se va întâmpla. Am venit din Germania şi sunt foarte bucuroasă că pot să particip la evenimentul acesta, am auzit an de an de evenimentul acesta şi sunt foarte bucuroasă să fiu aici, este foarte bine să ţinem tradiţia, cântecele, dansurile populare şi portul popular", spun turiştii.

Festivalul se încheie diseară, iar până ediţia viitoare, cu toţii se hrănesc cu amintirile frumoase colecţionate în acest an.