Iaşiul este capitala motorsportului zilele acestea. La cea de-a 42-a ediţie, peste 50 de echipaje se află la linia de start şi luptă pentru titlul de marele câştigător. La super speciala de la Râpa Galbenă s-au strâns mii de iubitori de adrenalină, care au savurat fiecare moment.

Capitala istorică a Moldovei este în acest weekend capitala motorsportului din România. Peste 50 de echipaje participă la ediția cu numărul 42 a Raliului Iașului, care a debutat în fața Palatului Culturii, iar apoi s-a mutat în centrul orașului, acolo unde mii de oameni au venit să urmărească super speciala de la Râpa Galbenă. Raliul a continuat cu probele speciale de pe macadamul din județ.

"Mereu ne bucurăm să vedem spectatorii pe probe, practic, sunt sarea şi piperul raliului. Avem un echipaj care a spus multe şi spune în continuare multe în motorsportul românesc. Îi aplaudăm pe Bogdan Marişca şi Sebastian Itu! Bine aţi revenit la Iaşi!", spune Sebastian Scîrlet, pilot.

La competiţie participă nume mari din lumea motorsportului. Bogdan Marişca concurează în fiecare an şi deține recordul de cel mai în vârstă câștigător al unei etape de campionat național, record stabilit chiar anul trecut la Iași.

Articolul continuă după reclamă

"Ne vom distra, ne vom bucura de concurs şi vom vedea ce se va întâmpla la finalul cursei. Este un macadam plăcut, un macadam provocator şi fiecare prezenţă pentru noi aici este o bucurie.", adaugă Bogdan Marișca, pilot.

Fost campion european la juniori, Norbert Maior este marele favorit, fiind lider după primele probe.

"Sunt multe lucruri noi la etapa asta pentru noi, dar cu siguranţă obiectivul este unul şi acelaşi, acela de a câştiga Raliul Iaşului 2026. Mă sperie faptul că sunt considerat favorit. E o presiune mare pentru noi, dar da, încercăm să facem un raliu spectaculos.", precizează Norbert Maior, pilot.

Iar ediţia de anul viitor va fi cu totul şi cu totul specială.

"S-a anunţat oficial, în 2027 competiţia se va desfăşura atât la Iaşi, cât şi la Chişinău. Este un pas extrem de important de a aduce cele două ţări într-un moment comun, sportul făcând astfel acest pas spre o uniune între cele două maluri ale Prutului.", explică Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Astăzi vor avea loc ultimele şapte probe care vor decide câştigătorul.