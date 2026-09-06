Mama care şi-a pierdut copilul de un an pe bulevard s-a ales cu dosar penal. Ce le-a declarat poliţiştilor

O fetiţă de un an a fost salvată de un scuterist din Capitală după ce a pătruns pe carosabil şi a ajuns în faţa mașinilor. Mama a pierdut-o din priviri pentru că, au spus martorii, era atentă la telefon. Bărbatul care a luat repede fetiţa în braţe şi a dus-o pe trotuar a spus că "părinţii ar fi fost drogaţi".

Reacţia mamei care şi-a pierdut copilul de un an pe un bulevard din Capitală după ce a fost dusă la audieri - Captura FOTO

Mama fetiței salvate de un scuterist după ce a ajuns pe un bulevard din Bucureşti a fost dusă la audieri. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorilor, fiind sesizaţi şi reprezentanţii DGASPC.

Mama fetiței, la audieri: "Am lăsat-o în grija celei de 4 ani"

Surse Observator spun că mama fetiței de un an, care mai are un copil de 4 ani, a fost dusă la audieri. Acesteia i s-a recomandat şi un control psihiatric deşi până acum familia nu a fost implicată în alte incidente şi nici nu s-a confirmat faptul că aceasta ar fi consumat substanţe interzise.

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La audieri, mama a declarat că era în parc cu cei doi copii şi că a lăsat-o pe cea de un an în grija celei de 4 ani. Fetiţa mai mare s-a întors după câteva minute singură, moment în care aceasta a început să o caute. La scurt timp scuteristul a găsit fetiţa pe carosabil.