Video Pe contrasens, în faţa Poliției: tragedie evitată la limită în Galați. Imaginile filmate de camera de bord
Tragedie evitată în ultima clipă pe o şosea din Galaţi. Pe imaginile filmate cu o cameră de bord se vede cum şoferul unei maşini încearcă o depăşire, însă ajunge față-n față cu maşina poliţiei care circula cu viteză pe contrasens.
Din fericire, un impact frontal a fost evitat, după ce a tras de volan şi a revenit pe banda lui. Manevra era să provoace, însă, un alt accident, de data aceasta cu maşina din faţă.
