Dilema de sezon a părinţilor: plecăm doar noi doi în vacanţă sau mergem împreună si cu cei mici? Ambele aduc beneficii în familie, dar oricum ar fi, pentru cei mai mulţi înseamnă vinovăţie şi griji. Cheia stă în echilibru. Experţii recomandă să alternăm vacanţele sau să ne împărţim concediul: câteva zile dedicate exclusiv vieţii de cuplu şi restul în formulă completă. Important este ca părinţii să nu uite că o pauză bine meritată pentru ei înseamnă şi o prezenţă mai relaxată lângă copil.

"Întotdeauna facem vacanțe cu copiii și facem vacanțe și separat, doar cu partenerul. E extraordinar de benefic. Într-o vacanță e mult mai plăcut, pentru că suntem împreună și automat avem intimitatea noastră și nu te mai deranjează nimeni. E foarte important să construim o relație sănătoasă", a spus Mirela.

La 45 de ani, Mirela este mama unei fetiţe de 2 ani. Dar şi soţie. Aşa că, în fiecare an, se bucură de două vacanţe. Pentru că nu vrea doar să se reconecteze cu partenerul, ci şi ca al lor copil să cunoască lumea şi să se bucure de aceleaşi amintiri ca ea.

"De la 3 ani, în fiecare an, mergeam la mare, la munte, cu părinții, de oricâte ori se putea. Pentru că astea sunt niște memorii pe care ți le creezi în timp și nu o să le pierzi niciodată. Părinții făceau petreceri cu vecinii, colegii. Aveam fun", a mai spus Mirela.

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De altfel, potrivit studiilor, 62% dintre adulţi recunosc că, cele mai vii amintiri din copilărie nu sunt petrecerile de ziua lor, jucăriile sau activităţile sportive. Ci vacanţele cu părinţii. Astfel de experienţe îi fac să devină mai adaptabili, creativi, independenţi şi mai deschişi la culturi noi, spun psihologii.

Cuplu: Și cu copilul, și cu partenerul.

Reporter: De când s-au născut copiii, doar așa ați procedat?

Cuplu: Da.

Reporter: Nu v-ați gândit să aveți timp doar dumneavoastră cu partenerul, într-o vacanță?

Cuplu: Nu, pentru că copilul face parte din familie și trebuie să-l includem și pe el.

"Cu copiii, în mod general, dar câteodată, dacă reușim măcar un weekend și cu partenera, e deja vis. Pentru că, chiar mai ai nevoie să ieși cu iubita sau soția. Eu sunt cu a mea de 30 de ani și atunci simțim această lipsă de timp pentru noi", a spus un bărbat.

Pentru că o familie sănătoasă începe cu un cuplu sănătos, pe care trebuie să îl "hrănim" şi după ce devenim părinţi. Cu timp de calitate, comunicare şi afecțiune, explică specialiştii.

"Experiențele pozitive petrecute împreună pot reactiva în creier circuitele de atașament și recompensă, ceea ce poate duce la creșterea atracției emoționale, acel nucleu care ține cuplul împreună. Dacă pleci în vacanță să te relaxezi, practic beneficiază și copilul de asta, pentru că tu devii un părinte mai odihnit și mai disponibil afectiv atunci când te întorci acasă. Exemplul pe care îl dăm copiilor, relația de cuplu a părinților, e cel mai frumos cadou pe care îl putem face copiilor noștri", a afirmat Beatrice Baiu, educator în Neuroștiința Relațiilor.

Pentru alții, ideea unei vacanţe în doi vine la pachet cu vinovăție și teama că cei mici s-ar putea simți excluși.

"Pleacă de la convingerea că un părinte bun trebuie să fie disponibil permanent lângă copil. Asta depinde foarte mult nu de plecare, ci de relația preexistentă dintre copil și părinte. Dacă există un atașament sigur, copilul știe că părinții se vor întoarce la el și că este iubit", a mai spus Beatrice Baiu.

"Avem ceva mai multă libertate acum, dar și mai multă vinovăție, că părinții trebuie să fie acolo tot timpul, un fel de parenting intens, dar, de cealaltă parte, există și acea presiune care ne spune că trebuie să aloci foarte mult timp relației de cuplu, pe care trebuie să o întreții, și vacanța în doi face parte din asta. Uneori, cele două se pot îmbina, dar, în anumite momente, devin incompatibile, pentru că, orice am alege, există o judecată morală care face să pară că am ales greșit", a afirmat Alex Dîncovici, sociolog.

Specialiștii spun că nu există o rețetă universal valabilă. Esenţial este să găsim un echilibru şi, totodată, resursele financiare astfel încât atât copiii, cât şi cuplul să nu aibă de suferit. Cei care n-au devenit încă părinţi au şi ei de făcut o alegere. Vacanţă în doi, cu prietenii sau chiar solo. La 38 de ani, Alexandra a plecat singură în concediu, pentru că soţul munceşte foarte mult.

"Mi-a plăcut, pentru că mi-am făcut itinerariul așa cum mi-am dorit. Merg foarte mult la pas, îmi place să explorez orașul la pas. (...) Sincer, soțul nu are timp să meargă cu mine și mi-am dat seama că eu călătoresc mai puțin, dacă tot aștept să ne intersectăm ca program", a spus Alexandra.

Fie că ne dorim să plecăm în vacanță singuri, în cuplu, cu prietenii sau familia, important este să ne încărcăm bateriile și să nu ne întoarcem mai obosiți. Cheia rămâne mereu aceeași: comunicarea și stabilirea unor așteptări clare.