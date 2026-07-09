Un bărbat dintr-o comună din judeţul Caraş-Severin a fost amendat cu 10.000 de lei de către polişti pentru că nu şi-a îngrijit câinele. Animalul era extrem de slab, bolnav şi nu avea microcip, fiind luat în proprietate fără documente legale sanitar-veterinare.

Un bărbat din Caraş-Severin, amendat cu 10.000 lei pentru că îşi ţinea câinele în condiţii improprii - Facebook

Câinele a fost încredinţat unei asociaţii de protecţia animalelor, unde va avea condiţii corespunzătoare şi va primi asistenţa medicală de care are nevoie.

Poliţia Judeţeană Caraş-Severin informează, joi, că în urmă cu o zi poliţişti ai Biroului pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin au făcut verificări privind nerespectarea condiţiilor de bunăstare ale animalelor pe raza comunei Obreja.

"În urma activităţilor, au identificat la domiciliul unui bărbat de 51 de ani din comuna Obreja, un câine, femelă, de rasă comună, în vârstă de aproximativ 1 an, care se afla într-o stare necorespunzătoare din punct de vedere medical, extrem de slab, nu era identificat prin microcipare şi nu beneficia de asistenţă medicală, conform prevederilor legale în vigoare", precizează sursa citată.

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Totodată, câinele fusese luat în proprietate fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de legislaţie.

Potrivit sursei citate, patrupedul a fost încredinţat unei asociaţii de protecţia animalelor, unde va beneficia de condiţii corespunzătoare de bunăstare şi îi va fi asigurată asistenţa medicală "de care are nevoie".

Pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia animalelor, bărbatul a fost sancţionat contravenţional, valoarea totală a sancţiunilor aplicate fiind de 10.000 de lei, precizează sursa citată.

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin recomandă respectarea legislaţiei în materie, respectiv asigurarea asistenţei medicale, identificarea câinilor prin microcipare şi deţinerea documentelor sanitar-veterinare obligatorii, pentru a se asigura trasabilitatea animalelor.