Observator » Evenimente » Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată

Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată

Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Claudiu Loghin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.07.2026, 11:17 | Modificat la 09.07.2026, 11:22

O ursoaică văzută de mai multe ori în zona unui hotel din Poiana Brașov a fost capturată și eutanasiată de autorități. Animalul fusese relocat anterior, dar a revenit în stațiune.

Autorităţile din Braşov anunţă că au capturat şi eutanasiat o ursoaică văzută în mod repetat în zona unui hotel din staţiunea Poiana Braşov. Animalul fusese relocat, însă a revenit în staţiune.

Intervenţia autorităţilor din municipiul Braşov a avut loc în cursul nopţii de miercuri spre joi, după ce a fost semnalată prezenţa unei ursoaice în zona hotelului Piatra Mare din Poiana Braşov.

Decizia privind eutanasierea a fost luată întrucât animalul fusese capturat şi relocat, însă a revenit în staţiune. 

Articolul continuă după reclamă

"Având în vedere că aceasta a fost alungată de mai multe ori şi s-a constatat, în urma identificării după crotaliul pe care îl avea, că şi anul trecut a mai fost capturată tot în Poiană, relocată şi s-a întors în aceeaşi zonă, comisia a luat decizia eutanasierii ei", informează Primăria Braşov.

În ultima perioadă, zece urşi care au intrat în mod repetat în zone din municipiul Braşov au fost omorâţi.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin
Like
ursoaica poiana brasov eutanasiata
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.