Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată

O ursoaică văzută de mai multe ori în zona unui hotel din Poiana Brașov a fost capturată și eutanasiată de autorități. Animalul fusese relocat anterior, dar a revenit în stațiune.

Autorităţile din Braşov anunţă că au capturat şi eutanasiat o ursoaică văzută în mod repetat în zona unui hotel din staţiunea Poiana Braşov. Animalul fusese relocat, însă a revenit în staţiune.

Intervenţia autorităţilor din municipiul Braşov a avut loc în cursul nopţii de miercuri spre joi, după ce a fost semnalată prezenţa unei ursoaice în zona hotelului Piatra Mare din Poiana Braşov.

Decizia privind eutanasierea a fost luată întrucât animalul fusese capturat şi relocat, însă a revenit în staţiune.

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"Având în vedere că aceasta a fost alungată de mai multe ori şi s-a constatat, în urma identificării după crotaliul pe care îl avea, că şi anul trecut a mai fost capturată tot în Poiană, relocată şi s-a întors în aceeaşi zonă, comisia a luat decizia eutanasierii ei", informează Primăria Braşov.

În ultima perioadă, zece urşi care au intrat în mod repetat în zone din municipiul Braşov au fost omorâţi.