Tragedie în fotbalul românesc. Gabriel Mureșan, de trei ori campion al României cu CFR Cluj, a murit la numai 44 de ani, în timp ce înota într-un lac. Medicii nu exclud varianta unui şoc termic, mai cu seamă că bărbatul tocmai ieşise de la saună şi a sărit direct în apă. Gabi Mureşan s-a retras din fotbal de aproape un deceniu, iar în ultimii 6 ani ani, a fost primar al unei localităţi din Mureş.

Pentru Gabi Mureşan, meciul vieţii s-a încheiat aseară. A murit la numai 44 de ani, sub ochii prietenilor. Printre ei, şi cumnatul şi preotul din localitate. Era ora 23 când toţi intraseră în lacul de pe proprietatea fostului fotbalist. Cu câteva minute înainte, au fost la o sesiune de saună.

"Venea. La un moment dat l-am strigat: "Gabi, vii, ajungi?" Şi a zis: "da". Eu m-am întors să mă duc înapoi la căsuţă, însă celălalt mi-a atras atenţia. Lucian, vezi că nu mai poate.

M-am dus pe paddleboard să înot într-acolo. Când să mă uit în ce direcţie să mă duc exact nu mai vedeam nimic", a declarat Toni Lucian Dumitru, preot.

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"A murit cel mai bun"

"A fost prieten cu copiii mei, au copilărit. Nu putem să-l uităm niciodată. A fost om de milioane. A murit cel mai bun", a declarat o localnică.

"Un om foarte bun. A ajutat pe toată lumea. Aşa ceva, nu am cuvinte", mai spune un localnic.

Scafandrii i-au recuperat trupul din apă după 40 de minute de căutări. L-au localizat după ceasul inteligent pe care-l purta la mână.

"Au reuşit să-l găsescă deşi împrejurările erau foarte dure, vizibilitatea foarte redusă, noaptea", a declarat Robert Kovacs, șef Salvamont Mureș.

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii precum şi scafandri Salvamont Târgu Mureş. Acesta a fost identificat în stare de inconştienţă, fiind trnasportat la spital. Ulterior, din păcate, acesta a decedat", a declarat Aurica Mate, IPJ Mureș.

Una dintre ipoteze este că fostului fotbalist i s-ar fi făcut rău din cauza şocului termic. Corpul era încins după saună, afară erau doar 14 grade, iar săritura în apă a făcut ca organismul să cedeze.

"Când intri în saună trebuie să ai în vedere că te expui la temperaturi de 80 - 100 de grade. În contextul ăsta, organismul trebuie să-şi echilibreze temperatura internă. Dacă dintr-o zonă cu o temperatură excesivă trecem brusc la o zonă cu temperatură foarte redusă. Vorbim de un stres pe organism. S-ar putea să aibă o problemă care să devină chiar vitală", a declarat Ştefan Bușnatu, medic cardiolog.

"A fost apa destul de rece. Numai aşa se poate întâmpla că ştia să înoate. A făcut un atac". "A făcut saună şi fiind încălzit a sărit în lac şi infarct. A făcut infarct. E cea mai cumplită veste. Un om extraordinar de bun", spun oamenii.

Gabi Mureşan a avut o carieră împresionantă în fotbal. El a jucat pe post de mijlocaş defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi Gloria Bistriţa, a câştigat 3 titluri de campion al României şi a jucat nouă meciuri pentru echipa naţională. În ultimii şase ani însă, Mureşan conducea localitatea Apold din funcţia de primar.