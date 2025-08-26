Tragedie evitată în ultima clipă pe o şosea din Iaşi. Pe imaginile filmate cu o cameră de bord se vede cum şoferul unei maşini încearcă o depăşire, însă ajunge față-n față cu maşina poliţiei care circula cu viteză pe contrasens.

Din fericire, un impact frontal a fost evitat, după ce a tras de volan şi a revenit pe banda lui. Manevra era să provoace, însă, un alt accident, de data aceasta cu maşina din faţă.

