București, sub cod galben de ploi torențiale și vijelii. Mai multe localități din Ilfov, sub cod portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii pentru mai multe localități din județul Ilfov, valabilă marți, până la ora 20:30.

Sunt vizate localitățile Brănești, Cernica, Gruiu, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu.

Meteorologii avertizează că se vor înregistra vijelii cu rafale de 70-90 km/h, averse torențiale cu acumulări de 20-30 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm) și frecvente descărcări electrice.

Cod galben de vijelii în Capitală

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În același timp, Municipiul București se află sub Cod galben de vijelii, în intervalul 19:30-20:30.

În Capitală sunt așteptate intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h, vijelii, averse torențiale ce pot cumula 15-25 l/mp, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).