Petiție pentru redeschiderea unei populare plaje din România. Doi oameni au murit înecaţi acolo

Comunitatea din Giurgiu a lansat o petiție online în sprijinul redeschiderii Plajei Gostinu, una dintre cele mai cunoscute zone de agrement de pe malul Dunării. Petiționarii solicită autorităților locale și centrale să amenajeze și să autorizeze oficial plaja.

Petiție pentru redeschiderea uneia dintre cele mai populare plaje din România. Doi oameni au murit înecaţi - Arhivă

Inițiatorii petiției susțin că Plaja Gostinu, din județul Giurgiu, reprezintă una dintre cele mai apreciate destinații de agrement din sudul României, fiind frecventată de mii de persoane în fiecare sezon estival.

„Înțelegem că restricțiile impuse au avut la bază preocupări legate de siguranța oamenilor și respectăm necesitatea prevenirii accidentelor. Cu toate acestea, credem că soluția nu este închiderea pe termen nedeterminat a plajei, ci amenajarea și autorizarea ei astfel încât să poată fi folosită în siguranță”, se arată în textul petiției.

Semnatarii petiției solicită autorităților responsabile: „amenajarea și autorizarea oficială a Plajei Gostinu; delimitarea și balizarea zonelor sigure pentru îmbăiere; instalarea panourilor de avertizare; asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor în sezonul estival; prezentarea unui calendar public privind măsurile necesare pentru redeschiderea plajei”.

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Documentul se adresează Prefecturii Județului Giurgiu, Consiliului Județean Giurgiu Primăriei din Gostinu și Administrației Națională „Apele Române”.

Demersul vine la aproximativ un an după tragedia petrecută pe plaja de la Gostinu. În luna iunie a anului 2025, o tânără de 21 de ani și soțul său, în vârstă de 27 de ani, au fost luați de curenții puternici ai Dunării, fiind găsiți decedați.