Ucraina va cumpăra componente pentru drone din China, cu bani europeni

Ucraina a obţinut o derogare să poată folosi bani europeni ca să cumpere din China componente pentru drone, care nu se găsesc repede sau în cantitățile necesare în Europa.

Bruxellesul îi permite Ucrainei să folosească o parte din tranșa de 6 miliarde de euro, din împrumutul de 60 de miliarde de euro pentru apărare, ca să cumpere componente care se găsesc greu în Europa, relatează Financial Times, citând două surse aflate la curent cu decizia.

Episodul arată cât de dependentă este Europa de Beijing pentru piese-cheie şi lipsurile care persistă în producția de apărare a Uniunii Europene, comentează jurnaliştii britanici.

O altă ironie este că derogarea vine în ciuda eforturilor de consolidare a industriei europene prin condiționarea ajutorului pentru Ucraina de achiziții realizate pe continent. Cu alte cuvinte, Ucraina nu poate cheltui banii europeni pentru armament de oriunde din lume.

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Cea mai mare parte a echipamentelor și componentelor trebuie cumpărată din statele Uniunii Europene şi țări acceptate oficial în program, precum Canada. Sau aliați care semnează un parteneriat de securitate cu UE, precum Marea Britanie care a aderat luni la acest mecanism.

O altă problemă scoasă în evidență este rolul Chinei în aprovizionarea ambelor tabere din războiul care durează de peste patru ani. Deși UE a acuzat Beijingul că este "principalul susţinător" al războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, fiind un furnizor important pentru complexul militar-industrial al Moscovei, Bruxellesul recunoaște și că industria de armament a Kievului depinde de componentele chinezești.

"Pentru a răspunde cât mai rapid celor mai urgente nevoi ale Ucrainei, sunt posibile derogări. Acestea sunt acordate în cazuri excepțional de rare", a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Fără a menționa China, el a spus că UE lucrează la extinderea industriei europene de apărare, "cu obiectivul de a ajunge foarte curând, cât mai repede posibil, în punctul în care vom putea produce aceste componente pe piața noastră și nu va mai fi nevoie să apelăm la astfel de derogări".

FT susţine că Ucraina și-a construit, chiar sub bombardamentele rusești, una dintre cele mai inovatoare industrii de apărare din Europa. Producătorii ucraineni au depășit companii europene de armament cu tradiţie, în timp ce furnizorii de pe continent au dificultăți în a acoperi nevoile Kievului.

Cu toate acestea, consumul de drone al Ucrainei, ajunsă arma dominantă pe câmpul de luptă, continuă să fie peste capacitatea proprie și a aliaților de a produce anumite componente. Oficialii ucraineni spun că dronele provoacă în prezent aproximativ 80% dintre pierderile rusești de pe câmpul de luptă.

Potrivit regulamentului UE, în cazul producătorilor din afara categoriilor aprobate, componentele nu pot reprezenta mai mult de 35% din valoarea unui contract. Iar achizițiile de armament nu trebuie să "contravină intereselor de securitate și apărare" ale Uniunii Europene.

Normele includ însă și o derogare. Dacă produse similare nu pot fi cumpărate rapid sau în cantitățile necesare, Kievul poate cere permisiunea Bruxellesului pentru a le cumpăra din alte state.