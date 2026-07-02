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Video Piaţa Victoriei 2, redeschisă călătorilor. Metrorex anunţă reluarea circulaţiei normale pe Magistrala 1

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Eduard Marin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.07.2026, 07:00 | Modificat la 02.07.2026, 09:14

Circulaţia trenurilor pe Magistrala 1 a fost reluată în condiţii normale, începând cu ora 6.30, a transmis Metrorex. Potrivit companiei, trenurile circulă din nou normal şi în staţia Piaţa Victoriei 2.

Compania a transmis mulţumiri Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, Apa Nova şi Ministerului Apărării Naţionale pentru sprijinul acordat.

Metrorex le-a mulţumit şi călătorilor pentru înţelegere.

Ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în municipiul București și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 a fost închisă, până la s-au finalizat finalizarea intervențiile necesare pentru remedierea situației.

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Eduard Marin
Eduard Marin

Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză.

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