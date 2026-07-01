Circulaţia trenurilor este afectată pe Magistrala 1 la Piaţa Victoriei, după ce staţia a fost complet inundată. În jur de 30.000 de călători care merg pe acest tronson sunt afectaţi.

Metrorex anunţă că staţia a fost închisă până la remedierea problemei. Circulaţia se face după cum urmează: între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2; între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Călătorii care, de exemplu, își doresc să ajungă la Gara de Nord, vor trebui să meargă până la Piața Unirii, iar de acolo să schimbe metroul și să-și continue călătoria. Întreaga noapte, ploile torențiale au afectat majoritatea stațiilor de metro din Capitală, dar cele mai mari probleme sunt aici, la Piața Victoriei 2, și cu siguranță vor mai dura o perioadă. În acest moment circulația pe Magistrala 1 este reorganizată. Fiecare persoană care ajunge la subteran este întrebată unde trebuie să ajungă și este redirecționată și îndrumată de către angajații Metrorex.

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Ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în municipiul București și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată.

Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervențiilor necesare și remedierea situației.

Circulația trenurilor pe Magistrala 1 se desfășoară după cum urmează: între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2;

între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1.

Metrorex precizează că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei, care funcționează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate. De asemenea, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgență, conform procedurilor operaționale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente și restabilirea circulației în condiții de deplină siguranță. Echipele de intervenție ale Metrorex acționează permanent pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare, astfel încât circulația să fie reluată în cel mai scurt timp posibil.

Metrorex își cere scuze pentru disconfortul creat și le mulțumește călătorilor pentru înțelegere.

Revenim cu informații când circulația trenurilor de metrou va fi reluată în condiții normale.