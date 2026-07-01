Imagini nemaivăzute de azi-noapte din Capitală, pentru că ce a pornit ca un simplu cod galben de vreme rea s-a transformat, în doar câteva ore, într-un potop de cod roșu care a pus la pământ tot orașul. Meteorologii vorbesc de cea mai violentă furtună din ultimii 40 de ani. Şapte ore a plouat cu nemiluita, cât pentru o lună întreagă.

Străzile, bulevardele şi şoselele s-au tranformat în râuri. Copaci, acoperişuri, inclusiv semafoare, au fost puse la pământ de forţa rafalelor. La bilanțul furtunii adăugăm și o victimă. Un bărbat a murit la marginea Capitalei, după ce un copac doborât de vânt s-a prăbușit peste mașina în care se afla.

Străzile, bulevardele şi şoselele s-au tranformat în râuri

Oamenii spun că nu au mai văzut niciodată un astfel de prăpăd în Bucureşti şi nici atât de multe coduri de vremea rea în doar câteva ore: vă reamintim, unul galben, 2 portocalii şi două roşii. Au fost nu mai puţin de 4 mesaje Ro-alert care au curs unul după altul, inclusiv după miezul nopţii. Iată mai multe imagini.

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Efectele din această dimineaţă? Probabil că aţi vazut majoritatea - copaci căzuţi pe şosele şi maşini avariate, bulevarde închise, străzi încă inundate, semafoare defecte, trafic paralizat, tarife explodate la ridesharing şi multe multe alte probleme.

Peste 1.400 de intervenţii după furtuna de seara trecută

În total, au fost peste 1.400 de intervenţii după furtuna de seara trecută. Iar meteorologii avertizează că episodul de vreme severă nu s-a încheiat. Noi coduri de furtuni sunt în vigoare şi astăzi. Şi nu doar în Capitală, ci şi în zona de sud-vest a ţării.

Din păcate, efectele furtunii au fost devastatoare în Capitală. Majoritatea arterelor principale, dar și a străzilor adiacente, au fost afectate aseară de vijelie, iar echipele de intervenție au avut sute de misiuni pe parcursul nopții.

Pe Bulevardul Magheru, aseară, o bucată din acoperișul unui hotel s-a desprins și a căzut pe carosabil. O altă porțiune atârnă în continuare și reprezintă un pericol, motiv pentru care zona este securizată, iar cordoanele de ordine și echipele de intervenție lucrează pentru a elimina riscul.

Probleme au fost însă și pe arterele secundare, unde rafalele puternice de vânt au doborât copaci peste autoturismele parcate, provocând pagube în mai multe zone ale Bucureștiului.

Trafic restricţionat pe Bulevardul Basarabia

Una dintre cele mai dificile situații s-a înregistrat și pe Bulevardul Metalurgiei, acolo unde traficul a fost complet paralizat azi-noapte, după ce ploaia torențială a inundat carosabilul. Apa a ajuns până la nivelul genunchilor, iar un copac s-a prăbușit peste cablurile de curent și a blocat întreaga lățime a bulevardului.

La ora 12:00, polițiștii de la Brigada Rutieră au transmis un comunicat prin care anunță restricționarea traficului pe Bulevardul Basarabia, pe sensul de mers dinspre strada Câmpia Libertății către Bulevardul Nicolae Grigorescu, deoarece există riscul unor surpări ale carosabilului.

De asemenea, până azi dimineață, la ora 8:30, în municipiul București au fost desfășurate 1.408 intervenții de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Au fost afectate în total 450 de mașini și 66 de imobile.

În județul Ilfov au fost desfășurate 251 de intervenții: 32 de degajări de copaci, 14 stâlpi, 23 de străzi inundate, 125 de case inundate și 37 de curți inundate.

Tot în județul Ilfov au fost afectate 9 autoturisme și 3 imobile.