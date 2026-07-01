Un şofer de 20 de ani din Năvodari a intrat într-o maşină de poliţie. Autospeciala era în misiune

O autospecială de poliţie aflată în misiune şi un autoturism au intrat în coliziune, miercuri după-amiază, la Năvodari, accidentul rutier fiind soldat cu pagube materiale, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, citat de Agerpres.

Conform sursei citate, în jurul orei 15:30, s-a produs un eveniment rutier pe Bulevardul Năvodari, fiind implicate un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani şi o autospecială de poliţie, în care se aflau doi poliţişti.

Autospeciala era în misiune

"Menţionăm faptul că autospeciala de poliţie se afla în misiune, deplasându-se în regim prioritar, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

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Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. "În urma accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale", precizează IPJ.