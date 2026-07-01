După ce canicula le-a amânat proba la bacalaureat, vijelia din Bucureşti i-a făcut pe candidaţi să întârzie la examen şi să dea testul în tura a doua. În sălile fără aer condiţionat a fost, însă, tot foarte cald. Liceenii s-au mai liniştit când au văzut cerinţele la matematică şi istorie, care nu au fost foarte grele.

17 candidaţi din Bucureşti au întârziat motivat - oraşul era blocat după furtuna de azi-noapte.

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Căldura din săli, încă o probă pentru elevi

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Peste 3.000 de candidați din toată ţara au lipsit nemotivat. Cei care au dat examen dimineaţa s-au plâns şi astăzi că nu au putut să se concentreze.

"Sus la etaj era foarte foarte cald. Am încercat să fac așa cu rigla, mai și râdeau colegii de mine, eu nu am avut evantai, dar...", a povestit o elevă a unui liceu de prestigiu.

O parte din elevi şi părinţi acuză ministerul Educaţiei că nu a decalat examenele ca să îi protejeze de caniculă pe elevi.

"Spuneţi-le de decalarea calendarului celor peste 100.000 de elevi care așteaptă o diplomă de Bacalaureat, iar termenul la care îl primesc e important pentru ei.Am fi avut de ales anul acesta să dăm Bacalaureatul mai devreme și să dăm Evaluarea Națională mai târziu", a explicat Sorin Ion, de la ministerul Educaţiei.

Reacţii ale elevilor după Bacalaureat

Pe unii candidaţi, nu canicula i-a făcut să iasă mai devreme din sală.

"Mi-era somn, mi-era foame, și am terminat acolo, am zis că nu mai am ce să fac, că nu mai știu, m-am uitat de 10 ori. Am stat așa... m-a luat un pic somnul, am așteptat să treacă ora să plec că oricum stau degeaba. Matematica nu are lipici la mine, am încercat să mă lipsesc de ea, dar ea nu vrea să se lipească de mine", a declarat o elevă.

"Că luăm BAC-ul, că nu luăm, viața merge mai departe. Cu BAC, fără BAC, berea același gust are", a continuat alt elev.

"Dacă iau unu, cu 10 puncte din oficiu e bine", a mai spus un tânăr.

Cei care au învăţat au ieşit veseli din săli. Cu subiectele de astăzi, pot să ia lejer nota opt şi la matematică, şi la istorie, spun profesorii.

"A fost neașteptat de ușor la subiectul al treilea pentru că s-a dat comunismul", a precizat un absolvent de clasa a XII-a.

Perle la Bacalaureat, în eseurile despre Bacovia

Între timp, profesorii s-au apucat de corectat lucrările de la literatură şi s-au îngrozit de eseurile despre poezia lui Bacovia.

"Vă spun sincer, stau într-o căldură mare, sunt transpirat, dar trebuie să scriu despre sicrie, cimitir, flori de plumb şi frig. E naşpa!"

"Bacovia e demn de milă, el doarme adânc într-un cavou rece, acoperit de flori de plumb. E singur şi îi este frig de moarte".

"Studiul la care lucrează Dinu Pillates (Pillat - n.r.) este tendinţe generale în romanul francez de la Prost (Proust - n.r.) încoace".