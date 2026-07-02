Statele Unite se pregătesc să marcheze 250 de ani de la Declararea Independenței. Donald Trump a dat deja startul evenimentelor comemorative, care vor culmina pe 4 iulie cu un spectacol pirotehnic ce își propune să doboare recordul mondial. Festivitățile nu sunt însă lipsite de controverse și nici de caniculă. Peste Ocean sunt așteptate temperaturi record.

După ce a aterizat în Dakota de Nord la bordul zborului inaugural al noului Air Force One, președintele Donald Trump a pornit într-o călătorie simbolică cu trenul spre Medora, reluând traseul celebru al fostului preşedinte Theodore Roosevelt.

Evenimentul a marcat inaugurarea Bibliotecii Prezidențiale dedicate moștenirii celui de-al 26-lea președinte al Statelor Unite. Trump a acordat "Medalia de Onoare Roosevelt" bibliotecii şi l-a omagiat pe fostul lider american. Biblioteca se va deschide oficial pe 4 iulie, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Independenței.

"Medalia a fost în Camera Roosevelt (n.r. de la Casa Albă) timp de mulți, mulți ani. […] Apoi am văzut ce ați făcut și ce bibliotecă magnifică ați construit. Este chiar o bibliotecă. Este un muzeu. Este un centru. Și este un mare omagiu", spunea preşedintele SUA, Donald Trump.

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Festivităţi uriaşe pe 4 iulie

Mii de oameni lucrează aceste zile pentru festivităţile uriaşe de pe 4 iulie, în special la spectacolul de artificii din Washington. Compania care se ocupă de eveniment se aşteaptă să doboare recordul mondial pentru cel mai mare show pirotehnic din lume.

"Peste 850.000 de momente pirotehnice pe o coloană sonoră de 40 de minute", spune directorul unei companii de pirotehnice, Stephen Vitale.

Totul va sta însă sub semnul caniculei. Temperaturile ar putea depăşi 38 de grade în multe zone. New York intră deja în stare de urgenţă termică.

"Dacă prognoza se menține, aceasta ar putea fi cea mai fierbinte zi de 4 iulie din 2010 încoace. […] Dacă puteți evita să ieșiți afară în cele mai călduroase ore ale zilei, vă rugăm să o faceți", a avertizat primarul oraşului New York, Zohran Mamdani.

Nu doar canicula taie din avânt.

"Având în vedere politizarea comemorărilor, nu sunt deloc entuziasmat", spune un american.

Reacțiile unor americani au apărut şi ca răspuns la unele iniţiative ale lui Trump, după ce administrația a lansat un pașaport comemorativ american care include o fotografie a președintelui.

"Cred că e minunat că avem un astfel de tip de sărbătoare, chiar dacă există multe controverse", spune alt american.

La cea de-a 250-a aniversare a Americii, milioane de nou-născuți vor primi carduri speciale de asigurări sociale marcate cu sigla oficială a evenimentului.