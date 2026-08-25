Pietonii care merg cu ochii în telefon, fără pic de atenţie la ce se întâmplă în jurul lor sunt supranumiţi "zombi". E problemă reală, pentru că de multe ori doar priceperea şoferului nu e destul pentru a evita un accident grav. Tocmai de aceea multe ţări pregătesc legi dure pentru astfel de situaţii.

În România, peste 30% din accidentele grave produse anual sunt din vina exclusivă a pietonilor. Majoritatea, acaparaţi total de ecrane, fără atenţie pentru ce se întâmplă în jur. Un obicei care, deşi e extrem de periculos, nu e sancţionat în niciun fel la noi în ţară. Italia pregăteşte o adevărată reformă şi propune amenzi de 75 de euro pentru aceşti pietoni. Smartphone-urile și alte dispozitive vor fi interzise în timpul traversării, iar căștile hands-free rămân permise cu condiţia ca pietonii să se oprească și să se asigure că șoferii i-au observat înainte de a traversa.

România nu are nicio lege pentru a combate fenomenul

În Slovacia, legea împarte această sancțiune în două praguri financiare: 50 de euro dacă pietonul zombie este prins de polițiști și alege să o plătească pe loc. Şi 100 de euro dacă refuză plata imediată. Este strict interzis ca un pieton să folosească telefonul mobil, să citească mesaje, să dea scroll pe rețelele sociale sau să poarte căști audio din momentul în care s-a apropiat de trecere și pe toată durata traversării.

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Mai departe, în Suedia au fost introduse semne rutiere care atrag atenţia că pietonii pot fi neatenti din cauza telefonului. Ele nu au fost montate inițial de către autorităţi, ci au apărut ca o formă de artă urbană de protest după ce doi artiști locali din Stockholm au fost la un pas de a fi loviți de mașini din acelaşi motiv. Modelul din Suedia a prins atât de bine încât şi alte state au preluat ideea și au introdus semne rutiere oficiale: Correa de Sud, Germania sau Olanda.

La noi, cum spuneam, nu există în prezent nicio amendă pentru pietonii care butonează telefonul pe trecere. Deşi au fost propuse astfel de legi, niciuna nu a fost aprobată. Un proiect care ar permite agentilor să amendeze pietonii zombii zace în parlament din 2023. Amenda propusă era de 450 de lei şi îi viza nu doar pe pietoni, ci şi pe cei care folsoesc trotinete electrice fără să respecte regulile.