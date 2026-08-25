Nicușor Dan a promulgat o lege care corectează unele inechităţi pentru plătitorii de TVA. Cine este vizat

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă modul de aplicare a unor obligații de TVA stabilite retroactiv, în urma anulării codului de TVA. Contribuabilii aflați în situațiile prevăzute de actul normativ pot scăpa de plata TVA, dobânzilor și penalităților stabilite ulterior, iar cei care au achitat deja sumele vor putea solicita recuperarea banilor. Măsura nu se aplică însă celor care au facturat distinct sau au încasat TVA de la clienți.

Nicușor Dan a promulgat o lege care cotectează unele inechităţi pentru plătitorii de TVA. Cine este vizat - arhivă

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, pe pagina sa de X, că a promulgat o lege prin care sunt corectate anumite situații considerate inechitabile în aplicarea regimului TVA, potrivit Mediafax

Măsura îi vizează în special pe contribuabilii cărora „le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți”, le-au fost stabilite ulterior, retroactiv, obligații fiscale, dobânzi și penalități.

"Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați", a transmis Nicușor Dan.

Articolul continuă după reclamă

Ce se schimbă pentru contribuabili

Potrivit președintelui, legea „corectează această situație prin anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege”. Măsura se aplică inclusiv unor obligații care au fost deja stabilite prin decizii de impunere.

„Prima situație pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligații de TVA, la care s-au adăugat dobânzi și penalități”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a scris că, pentru unele întreprinderi afectate, aceste obligații acumulate pentru perioade fiscale anterioare au reprezentat „o sarcină financiară importantă, cu efecte negative directe asupra activității lor”.

„Legea corectează această situație prin anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege”, a precizat șeful statului.

Măsura nu se limitează la deciziile de impunere deja comunicate. Potrivit lui Nicușor Dan, sunt vizate și situațiile în care „decizia a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată, precum și cele în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele vizate de lege”.

TVA-ul colectat rămâne datorat

Președintele a scris însă că legea nu reprezintă o anulare generală a obligațiilor de TVA. Contribuabilii care au trecut TVA distinct pe facturi sau au încasat taxa de la clienți vor continua să aibă obligația de plată.

„Este important de subliniat că nu vorbim despre o anulare generală și necondiționată a obligațiilor de TVA. Legea nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa de la beneficiari”, a transmis președintele.

El a explicat că, în aceste cazuri, obligația fiscală rămâne în vigoare.

„Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienți, obligația fiscală rămâne. Anularea obligațiilor vizate de lege se face din oficiu de către administrația fiscală”, a mai spus Nicușor Dan.

Banii plătiți pot fi recuperați

Potrivit președintelui Nicușor Dan, legea produce efecte și pentru contribuabilii care au achitat deja sumele stabilite de administrația fiscală.

„Contribuabilii care au achitat sumele stabilite prin deciziile de impunere care intră sub incidența legii le vor putea solicita înapoi. Astfel, măsura produce efecte și pentru cei care au executat deja obligațiile stabilite de administrația fiscală, evitând ca aceștia să fie dezavantajați față de contribuabilii ale căror obligații nu au fost încă stinse”, a explicat președintele României.

Acesta afirmă că, prin intermediul acestei legi, se urmărește înlăturarea, „pentru situațiile expres prevăzute, consecințe patrimoniale disproporționate și sunt eliberate resurse care vor rămâne în activitatea întreprinderilor”.

ANAF are 30 de zile pentru procedura de aplicare

Administrația Națională de Administrare Fiscală va trebui să stabilească procedura prin care prevederile legii vor fi aplicate. Potrivit președintelui, „ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare”.

Nicușor Dan susține că măsura „urmărește un tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari”.