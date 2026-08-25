Un tânăr de 17 ani a provocat marţi dimineață un accident rutier în Bucureşti, după ce a intrat cu maşina în alte 5 autoturisme. În urma impactului, trei persoane au fost rănite şi duse la spital. Băiatul nu deţine permis de conducere şi avea 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Accidentul s-a produs în jurul orei 06:50, la intersecția dintre strada Gherghiței și Prelungirea Teslei, arată Brigada Rutieră.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, tânărul în vârstă de 17 ani a condus un autovehicul pe Str. Gherghiței, dinspre Şos. Colentina către A3, iar când a ajuns la intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu cinci autovehicule.

Conducătorul autovehiculului în vârstă de 17 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, după efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost condus la I.N.M.L. pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică.

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Ceilalți conducători auto au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind zero.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Trei persoane au fost rănite în urma accidentului

În urma accidentului de circulație, trei persoane au fost rănite şi transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Pentru asigurarea fluenței traficului și efectuarea cercetării la fața locului, au fost dispuse restricții de circulație pe Str. Gherghiței, pe sensul de mers dinspre Șos. Colentina către A3, traficul desfășurându-se alternativ, pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.