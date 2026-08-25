În Buzău, localnicii se plâng că au ajuns să fie invadaţi de scorpioni. Un bărbat a găsit mai bine de zece exemplare, în propria gospodărie, într-o singură săptămână. În jurul casei, dar până şi în dormitor sau în chiuveta de la bucătărie.

În zona Buzăului trăiește scorpionul carpatin, o specie de mici dimensiuni, al cărei venin nu este considerat periculos pentru om.

Acesta preferă zonele stâncoase, unde se ascund printre pietre, însă poate ajunge cu uşurinţă şi în gospodăriile aflate în apropierea habitatului.

"Acesta este scorpionul pe care l-am prins de dimineaţă în chiuvetă, dar e mult mai mic decât ceilalţi pe care i-am văzut în anumite părţi ale casei, la colţul casei unde am dărâmat un zid, chiar în dormitor, în baie", a declarat Virgil Bâgiu, localnic.

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"Nu ştim dacă sunt veninoşi sau nu. Frica dăinuie peste tot. Noi în casă aproape că nu mai putem să mai stăm de frica lor", a mai precizat bărbatul.