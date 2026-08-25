Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, că reprezentanții sindicatelor care protestează în fața Ministerului Muncii sunt invitaţi la discuții la sediul instituției, în jurul orei 12:00. Dialogul vizează inclusiv principalele revendicări ale sindicaliștilor: creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.

Proteste în fața Ministerului Muncii pentru creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 - Sursa: Facebook/ Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA"

UPDATE. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat, în contextul protestului organizat marți de sindicatele din Comerț, că reprezentanții acestora vor fi invitați la discuții la sediul ministerului. Potrivit acestuia, dialogul ar urma să vizeze inclusiv cele două revendicări majore ale manifestanților: salariul minim și negocierile colective.

"Cu privire la manifestația de protest a sindicatelor din Comerț, vă anunț că l-am rugat pe domnul secretar de stat Gal ca să invite reprezentanții sindicatelor la o întâlnire de dialog social la noi, la minister", a declarat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru, despre majorarea salariului minim: "În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită să luăm niște decizii"

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În privința solicitării sindicatelor de majorare a salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027, Pîslaru a arătat că procedura de fundamentare este deja în desfășurare și a făcut trimitere la consultările care au avut loc în luna iunie.

"Cu privire la elementele pe care le avem pe agenda, vă pot spune că cele două revendicări care au fost anunțate, prima dintre ele legate salariul minim, pe data de 5 iunie conform HG nr. 35/2025, a existat deja o consultare cu privire la pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim", a afirmat ministrul interimar al Muncii.

Reluarea negocierilor colective și creșterea salariului minim, revendicările sindicaliştilor

Potrivit unui comunicat al Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, cele două revendicări sunt legate direct, pentru că un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care ridică salariile peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni.

"Miza depăşeşte cu mult interesele unui singur sector economic: blocarea negocierilor colective pune în pericol capacitatea României de a creşte gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, în conformitate cu obiectivele europene şi cu prevederile Directivei privind salariile minime adecvate", susţin reprezentanţii sindicali.

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La protest vor participa Federaţia Sindicatelor din Comerţ, Federaţia Sindicatelor din IT & Comunicaţii şi Federaţia Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Cartel Alfa şi Uni Global Union, precum şi Federaţia Sindicală din Asigurări şi Bănci, afiliată Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Uni Global Union.

Sindicatele reclamă existenţa unor blocaje în negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat şi a contractului colectiv de muncă la nivel naţional.