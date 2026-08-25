Parlamentarii USR au depus o nouă iniţiativă legislativă, menită să consolideze legislaţia privind integritatea publică, a anunţat marţi liderul grupului USR din Senat, Sorin Şipoş, el afirmând că,în forma adoptată de Camera Deputaţilor, Legea ANI nu trece de exigenţele Comisiei Europene şi riscăm nu numai să pierdem banii din neatingerea jaloanelor ce au fost asumate prin PNRR, dar şi alte sancţiuni mai grave, informează news.ro.

USR vrea o nouă lege ANI şi a depus o nouă iniţiativă legislativă pentru a salva banii din PNRR - Inquam Photos /George Călin

"În forma adoptată de Camera Deputaţilor, Legea ANI nu trece de exigenţele Comisiei Europene şi riscăm nu numai să pierdem banii din neatingerea jaloanelor ce au fost asumate prin PNRR, dar şi alte sancţiuni mai grave", avertizează liderul grupului USR din Senat, Sorin Şipoş, acesta fiind motivul pentru care parlamentarii USR au depus o nouă iniţiativă legislativă, menită să consolideze legislaţia privind integritatea publică.

Potrivit USR, noua lege este menită să crească transparenţa şi eficienţa administraţiei

"Facem apel la celelalte partide să voteze o lege curată, pentru a nu fi puşi în situaţia de a pierde nu numai fondurile din PNRR, dar şi alte fonduri europene, aşa cum s-a întâmplat în cazul Ungariei lui Orban. Am depus acest nou proiect legislativ ca o plasă de siguranţă. Este o cursă contracronometru, dar avem timp, până luni, 31 august, să trecem o lege care să îndeplinească normele europene. Îngrijorarea noastră este că acest abuz, o încălcare a statului de drept, va fi sancţionat. Speranţa noastră este ca, în acest ultim ceas, responsabilitatea parlamentarilor să se materializeze într-un vot pe o lege curate", a declarat Sorin Şipoş, la Parlament.

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Iniţiativa legislativă USR are în vedere modernizarea mecanismelor de prevenire a conflictelor de interese, digitalizarea procedurilor şi întărirea rolului Agenţiei Naţionale de Integritate, în acord cu deciziile Curţii Constituţionale şi angajamentele asumate prin PNRR.

Potrivit USR, noua lege este menită să crească transparenţa şi eficienţa administraţiei, reafirmând unele principii esenţiale pentru statul de drept: regulile de integritate trebuie să fie uniforme, predictibile şi nediscriminatorii şi nu pot produce efecte retroactive.