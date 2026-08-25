Bărbat de 33 de ani din Rojişte, reținut de poliţişti după ce a dat foc unei case a fratelui său

Un bărbat de 33 de ani din comuna Rojişte care a dat foc unui imobil nelocuit al fratelui său a fost reţinut de poliţiştii din Dolj. Prejudiciul este estimat la 15.000 de lei.

Bărbat reținut după ce a dat foc casei fratelui său - Sursa: Captură foto jurnalulolteniei.ro

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, marţi, că poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Coşoveni cercetează un bărbat de 33 de ani, din comuna Rojişte, pentru violare de domiciliu şi distrugere prin incendiere.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că la data de 14 august, în jurul orei 19.00, bărbatul ar fi pătruns fără drept în curtea locuinţei fratelui său, un bărbat de 39 de ani, unde, prin folosirea unui combustibil inflamabil, ar fi declanşat un incendiu la un imobil nelocuit al acestuia, din comuna Rojişte. În urma incendiului au fost înregistrate doar pagube materiale, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 15.000 de lei", au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.

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Poziția oficială a Inspectoratului de Poliție Județean Dolj

Reprezentanții IPJ Dolj au oferit detalii complete despre firul evenimentelor și măsurile legale luate:

"În cursul zilei de ieri, 24 august, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 33 de ani, din comuna Rojiște, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu și distrugere prin incendiere.

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieșit faptul că la data de 14 august a.c., în jurul orei 19.00, bărbatul ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței fratelui său, un bărbat de 39 de ani, unde prin folosirea unui combustibil inflamabil, ar fi declanșat un incendiu la un imobil nelocuit al acestuia, din comuna Rojiște.

În urma incendiului au fost înregistrate doar pagube materiale, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 15.000 de lei.

Ieri, bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri, iar, în baza probatoriului administrat, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea luării unei măsuri preventive”, a spus Poliția Dolj."