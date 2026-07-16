Pisicuță blocată pe acoperișul Prefecturii Dolj, salvată de pompierii craioveni

Pompierii craioveni au salvat o pisică rămasă blocată pe acoperișul Instituției Prefectului Dolj. Animalul a fost coborât nevătămat și încredințat unei persoane iubitoare de animale, care și-a asumat îngrijirea acestuia.

Pisicuţă, salvată de pompieri de pe acoperişul Prefecturii Dolj

"Cu puțin timp în urmă, pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova au intervenit pentru salvarea unei pisici rămase blocate pe acoperișul clădirii Instituției Prefectului - Județul Dolj, situată pe strada Unirii din municipiul Craiova.", a transmis ISU Dolj.

La locul evenimentului a fost mobilizată autoscara de intervenție și salvare de la înălțime, echipajul acționând cu atenție pentru recuperarea animalului în condiții de siguranță.

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar pisica a fost coborâtă nevătămată și încredințată unei persoane iubitoare de animale, care și-a asumat îngrijirea acesteia.

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Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al județului Dolj reamintește că, pe lângă misiunile de stingere a incendiilor, acordarea primului ajutor și gestionarea altor situații de urgență, pompierii intervin ori de câte ori este necesar și pentru salvarea animalelor aflate în pericol, atunci când intervenția poate fi realizată în condiții de siguranță.