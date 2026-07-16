Un bărbat de 56 de ani din județul Dolj a fost găsit mort în locuința sa, joi, după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul, potrivit News.ro.

Bărbat de 56 de ani, găsit împușcat cu un asomator pentru animale, într-o casă din Dolj - Shutterstock

Poliţiştii din Dolj au fost sesizaţi, joi, de un bărbat de 37 de ani din comuna Işalniţa cu privire la faptul că, într-o casă din localitate, se află o persoană împuşcată.

"La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul Secţiei nr.1 Poliţie Rurală Şimnicu de Sus, dar şi echipaje SMURD, ocazie cu care s-a constat că cele sesizate se confirmă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că un bărbat, de 56 de ani, din localitate, folosindu-se de un asomator pentru animale, în timp ce se afla în locuinţă, s-ar fi împuşcat", au afirmat poliţiştii.

Cadrele medicale ajunse la locul incidentului au început manevrele de resuscitare, dar în cele din urmă a fost declarat decesul bărbatului. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. El continuă cercetările pentru stabilirea cu împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, anchetatorii au dispus şi realizarea unei expertize medico-legale pentru aflarea cu exactitate a cauzei decesului.