Un tânăr pe trotinetă a fost la un pas să ajungă sub roţile unei maşini în Craiova, după ce şi-a pierdut echilibrul şi s-a răsturnat.

Incidentul a avut loc în Craioviţa Nou Big-Promenada şi a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se vede momentul când trotinetistul cade împreună cu un prieten, iar picioarele lui ajung sub autoturism, însă din fericire şoferul a reuşit să oprească la timp.

Tânărul se ridică şchiopătând şi încearcă să ajungă pe trotuar. Poliţiştii s-au autosesizat.

Ce spun oamenii legii

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Având în vederea imaginile postate în mediul online, în care se observă un grup de tineri care circulă pe trotinete electrice, urmat de căderea acestora pe carosabil, în imediata apropiere a unui autoturism aflat în mers, polițiștii Biroului Rutier Craiova s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a fi dispuse măsuri în consecință.

În primele 6 luni ale anului 2026, în județul Dolj, au avut loc 27 de accidente de circulaţie în care au fost implicați conducătorii de trotinete electrice, 2 dintre acestea fiind accidente grave.

Reamintim faptul că trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice, doar de către persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani.

Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, trotineta electrică va fi condusă numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani.

De asemenea, se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

Recomandăm conducătorilor de trotinete electrice să circule responsabil, să poarte casca de protecție si să respecte regulile de circulație.