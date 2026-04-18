Pădurea Gârboavele de lângă Galați, devine centrul distracției în sud estul țării. Două piste de bob suspendatsunt disponibile pentru doritorii de adrenalina și relaxare. Investiția s-a ridicat la 15 milioane de lei, iar pentru proiectanți și constructori a fost o adevărată provocare.

Pădurea Gârboavele, lângă Galaţi. Locul unde adrenalina şi distracţia vor merge mână în mână, după ce au fost inaugurate două piste de bob suspendate. Bobul pe role magnetice este unic în ţară şi traseul se întinde pe aproximativ 800 de metri. La fel este şi traseul bobului suspendat. Au fost construite în pădure, printre copaci, iar asta a fost o adevărată provocare pentru specialişti.

"Cea mai mare provocare, fiind o instalaţie unică şi o asociere cu o firmă din Germania Vigant a fost tot ce înseamnă. Ei nu prea au înţeles foarte bine sistemul din România. Nu au înţeles tot ce înseamnă procese verbale, multe lucrări care s-au făcut şi anumite chestii, birocraţia", a declarat Traian Costan, constructor. "Un proiect care transformă pădurea clasică într-un agrement, într-un loc în care se poate vizita, într-un loc în care copiii pot să aibă acces la natură", a declarat Carmen Gavrilete, proiectant.

Articolul continuă după reclamă

"Este una dintre zonele de agrement cele mai complexe din România. O investiţie care va aduce foarte multă adrenalină, distracţie dar bineînţeles cel mai important relaxare şi socializare", a declarat Costel Fotea, preşedintele Cj Galaţi. 15 milioane de lei a costat investiţia, iar totul a fost gata într-un an. Tarifele pentru cele două piste de bob sunt de 25 şi 35 de lei, iar la foinal pentru suma de 3 lei cei care doresc pot cumpăra poza făcută pe traseu de aparatele amplasate în puncte fixe de fotografiere automată.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰