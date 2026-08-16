N-au plecat la mare, dar tot au ajuns la plajă. Chiar dacă Dunărea a scăzut în ultimele zile, asta nu i-a oprit pe românii care au vrut să profite de minivacanța de Sfânta Maria. La Plaja Pod 4 din Călărași, atmosfera a fost ca la mare: soare, nisip, terase și oameni veniți să se bucure de câteva ore de relaxare.

Plajele din Călărași atrag an de an vizitatori care se reîntorc de fiecare dată pentru nisipul fin, soare și pentru atmosfera de vacanță de la malul Dunării.

Pentru cei care nu au vrut să plece departe de casă în mini-vacanța de Sfânta Maria, câteva ore petrecute aici au fost alternativa la stațiunile aglomerate și drumurile lungi. În ultimele zile Dunărea a scăzut și apa s-a retras vizibil de la mar, dar chiar și așa turiștii au venit pregătiți pentru o zi de plajă.

Familii cu copii, grupuri de prieteni care au stat la soare și se bucură în continuare de vremea bună. Au observat și câțiva turiști care au trecut de zona coalge și s-au apropiat de apă pentru o baie. Chiar dacă apa nu mai ajunge la fel de aproape de mal, cei mai curașoși nu au renunțat la răcorirea în Dunăre.

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Pentru cei care vor mai mult confort, un șezlong se închiriază cu 25 de lei iar un baldachim costă 100 de lei. După câteva ore de plajă, terasele din apropiere sunt o altă opțiune pentru cei care vor să încheie ziua cu ceva rece și ceva de mâncare.