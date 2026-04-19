Video Planta minune care se găseşte doar câteva săptămâni pe an: "Are proprietăţi vitale pentru sănătatea umană"

Leurda este una dintre plantele căutate în acest sezon, aşa că oamenii se înghesuie să ajungă în piaţă sau în păduri pentru a o culege. Cine nu are chef de mişcare poate alege să o cumpere de la tarabă cu 5 lei legătura. Pe lângă proprietăţile nutritive, planta poate fi un aliat în lupta cu astenia de primăvară.

de Sorin Tanţoş

la 19.04.2026 , 08:23

Este sezonul leurdei sau "usturoiul ursului", aşa cum mai este cunoscută planta minune a acestui sezon. Iar în parcul dendrologic din localitatea mureşeană Gurghiu se găseşte din plin, aşa că pofticioşii se înghesuie la cules pentru a profta de aceste câteva săptămâni în care găsesc leurda.

Leurda se găseşte doar câteva săptămâni pe an şi poate fi preparată în diferite combinaţii.

Şi specialialiştii confirmă beneficiile despre care vorbeşte toată lumea.

"Are proprietăţi vitale pentru sănătatea umană, deoarece el este în primul rând un antibiotic natural, folosit în tot ceea ce înseamnă creşterea imunităţii, tratamente pentru paraziţii intestinali, pentru sănătatea inimii", explică doctor Liviu Todoran, inginer alimentație publică.

Ba chiar ne poate ajuta în lupta cu astenia de primăvară. În pieţe, o legătură de leurdă costă 5 lei.

