Vezi și

Anchetatorii mai aşteaptă doar rezultatele ADN pentru a le fi confirmate bănuielile privitoare la identitatea victimei. În momentul în care vor veni probele de laborator, ar putea fi aduşi la audieri şi mai mulţi suspecţi. Una din ipotezele poliţiştilor este că femeia ucisă ar fi fost prostituată, iar criminalul ar fi ori un client, ori cineva din anturajul ei.

În acest caz, contează foarte mult imaginile surprinse de mai multe camere de supraveghere aflate în apropierea locului unde a fost abandonat cadavrul. Trupul fără viaţă era înfăşurat în saci de gunoi, crima fiind descoperită de câţiva trecători care au observat un picior uman în mijlocul unui câmp.

Victima, o femeie de 30 de ani

Descoperirea lugubră a fost făcută de trei bărbaţi, pe un câmp din Olteni, Dâmboviţa, chiar lângă autostrada Bucureşti - Piteşti. Se întorceau cu maşina de la serviciu, când şoferul a frânat înmărmurit.

"A zis: uite un picior de om! Unde? Acolo! Zice: du-te să vezi dacă, într-adevăr, este un picior de om. Am mers până acolo şi am zis - hai să mergem de aici că într-adevăr e un picior. Ne-am urcat în maşină, am mers la poliţie", a declarat martorul.

La prima vedere, criminaliştii cred că victima avea în jur de 30 de ani şi că ar fi fost omorâtă în urmă cu o lună. Asasinul învelise trupul ciopârţit în folie de plastic şi îl ascunsese într-un sac. Cadavrul a ieşit la iveală când animelele sălbatice au sfârşiat sacul.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Calea Victoriei a redevenit pietonală. Sunteţi de acord să rămână aşa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰