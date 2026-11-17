Primăria Capitalei riscă să piardă un miliard şi jumătate de lei, bani europeni pentru că aproape toate şantierele de modernizare finanţate cu aceste fonduri au întârzieri de un an sau doi. În timpul lucrărilor, constructorii au dat peste conducte de apă, canal sau gaze care necesită lucrări suplimentare aşa că unele linii vor fi gata abia la finalul anului 2029, adică termenul asumat ca şantierele să fie gata. Cu un cuţit deasupra capului, municipalitatea speră să încheie toate şantierele la timp ca să nu piardă banii.

Surpriza din subteran găsită de constructorii care schimbă liniile de tramvai din Bucureşti, amână finalizarea şantierelor până în 2029. Şantierul de pe bulevardul Ferdinand, tronsonul cuprins intre strada Traian şi Bulevardul Mihai Bravu, este gata în proporţie de 20%. Lucrările aici au inceput in primăvara acestui an si vor fi gata abia in august 2028. Şi nu este cel mai indepărtat termen. Alte 5 şantiere vor fi gata abia în anul 2029. Pe cele mai multe, motivul întârzierilor este acelaşi: conducte vechi, uitate de zeci de ani în subteran.

Dintr-un total de 16 loturi, 4 sunt gata, 3 urmează să fie deschise şi 9 sunt în execuţie

"Avem la majoritatea loturilor probleme, pe parte de utilităţi. Reţelele care erau figurate în cadrul proiectelor, difereau, în multe cazuri, in totalitate faţă de reţelele identificate in amplasament: vorbesc aici de la pozitionarea reţelelor, la diametrele retelelor si chiar si retele noi pe care nu le-au avut în vedere detinătorii de utilităţi", a declarat Cătălin Aflat, director Direcţia de Investiţii Primăria Capitalei. Dintr-un total de 16 loturi, 4 sunt gata, 3 urmează să fie deschise şi 9 sunt în execuţie. Şase dintre ele vor fi gata la jumătatea anului 2028 şi celelalte 3 abia în 2029. La fel ca toţi cei care locuiesc pe cele 28 de străzi unde sunt şantiere la liniile de tramvai.

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Primăria Capitalei primeşte 1,6 milioane de lei, fonduri nerambursabile, doar dacă termină lucrările până la finalul lui 2029. Totul în condiţiile în care, cel mai îndepărtat termen este octombrie 2029, la lotul 8 de pe Bulevardul Mărășești. "Noi sperăm să nu ajungem la nivel de octombrie 2029. Avem o condiţionalitate esentială pe care trebuie să o indeplinim", a declarat Cătălin Aflat, director Direcţia de Investiţii Primăria Capitalei. Pe unele tronsoane, din cauza conductelor din subteran, valoarea lucrărilor a crescut şi de 20 de ori.

"În cazul lotului 1 am vorbit de 36 milioane lei prevăzute pentru toate reţelele de utilităţi. Sumele au ajuns mult mai mari. 120-130 de milioane de lei, reţelele doar de pe lotul 1", a declarat Cătălin Aflat, director Direcţia de Investiţii Primăria Capitalei. Primăria Capitalei a negociat cu deţinătorii de utilităţi să se ocupe de lucrările de modernizare a reţelelor.