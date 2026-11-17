Mâncăm în continuare din import, iar carnea de porc este în fruntea listei: 60% din cantitatea consumată în România vine de peste graniță. O parte ajunge pe rafturi decongelată, dar este vândută drept proaspătă. Tocmai de aceea, autorităţile pregătesc reguli noi, în încercarea de a reduce importurile: carnea proaspătă să fie vândută în cel mult opt zile de la sacrificare.

Deși producția internă a crescut anul acesta, România continuă să importe cantități uriașe de carne de porc, mai ieftină decât cea românească. Cumpărăm zilnic 60% din ce consumăm.

"Asta cu carnea de porc e mai greu... S-ar putea să zică că e din Periş şi e din Spania. Alte state subvenţionează mai mult fermierii", a spus un consumator.

"Spania, Germania, pentru noi o sursă importantă e şi Ungaria, Danemarca. Vine sub toate formele. Atât carne proaspătă, cât şi congelată", a declarat Adrian Balaban, producător de carne de porc.

Articolul continuă după reclamă

Ca să mai elimine din importuri, autorităţile vor să schimbe regulile de la raft. Astfel, carnea proaspătă de porc va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile de la sacrificare, iar firmele care o porţionează şi o ambalează nu-l pot prelungi. Carnea decongelată nu mai poate fi vândută drept carne proaspătă, iar pe etichetă trebuie să fie clar menţionat acest lucru. Noile reguli apar într-un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii.

"Sunt unele produse unde se vede clar că nu e proaspătă. Carnea nu mai are niciun gust", a declarat un consumator.

"Ne dorim o etichetare în favoarea consumatorului, ca atunci când mergem la raft să alegem carnea proaspătă, să fie bine marcată şi bine evidenţiată. Iar acolo unde a suferit mai multe tratamente de conservare să fie clar marcate pe etichete", a explicat Adrian Balaban, producător de carne de porc.

"Jonglăm între două extreme. Sunt produse sută la sută româneşti, în magazine, la raionul de mezeluri. Când mergem în alte zone nu suntem siguri dacă avem măcar 20-30% din produse româneşti. În categoria conserve de peşte nu avem nicio conservă de peşte produsă în România. Nu mai e nicio fabrică", a declarat Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

Mădălina Chiţac, reporter Observator: Am pus în acest coş 11 produse. Dintre ele, doar 3 sunt din România. Adică ceapa, cartofii şi uleiul, deşi şi în acest caz doar jumătate din seminţe sunt româneşti. În rest, carnea de porc e din Spania, castraveţii din Turcia, ardeii din Albania. Mălaiul e făcut din porumb din Italia, iar telemeaua are lapte din Germania.

Importăm mult, dar alimentele româneşti iau calea altor ţări. În prima jumătate a acestui an, exporturile au crescut cu 8%.