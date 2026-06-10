Ancheta în cazul elevei de 18 ani din Cluj care susţine că a fost drogată şi violată de trei colegi, după balul de absolvire, are primele rezultate toxicologice. Analizele făcute pe probele biologice recoltate de la tânără nu au indicat prezenţa unor substanţe psihoactive în organism, au precizat surse din anchetă pentru Observator.

Primele rezultate toxicologice în cazul elevei care susţine că a fost drogată şi violată de trei colegi la bal

Ancheta continuă în cazul tinerei de 18 ani din Cluj care a sesizat poliţia că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale după balul de absolvire. Oamenii legii au anunţat că au primit rezultatele analizelor toxicologice efectuate în urma probelor biologice recoltate de la elevă.

Potrivit anchetatorilor, testele nu au indicat prezenţa unor substanţe psihoactive în organismul acesteia.

Testele toxicologice nu au confirmat prezenţa unor substanţe psihoactive

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"Referitor la evenimentul din data de 6 iunie a.c., în care o tânără de 18 ani a sesizat faptul că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, precizăm că, în cadrul activităților desfășurate pentru clarificarea situației de fapt, au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii unei eventuale influențe a substanțelor psihoactive.

În urma analizelor toxicologice efectuate de specialiști, rezultatele au indicat faptul că nu au fost identificate substanțe psihoactive în organismul acesteia", au transmis surse din anchetă pentru Observator.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul reclamat de tânără.