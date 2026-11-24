Pregătirile pentru Crăciun au început deja să dea peste cap traficul din Capitală. Şoferii care au drum prin centrul Bucureştiului ar fi bine să evite, pe cât posibil, zona Pieţei Constituției. De astăzi intră în vigoare noi restricţii de circulație, iar de vineri, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, acestea se vor extinde şi pe alte bulevarde importante.

Cu cât ne apropiem mai mult de luna decembrie, târgul de Crăciun prinde contur și, odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, vin și noi restricții de trafic, care durează mai mult de o lună de zile, începând de astăzi până pe 30 decembrie.

De astăzi, pe Bulevardul Libertății se va închide prima bandă pe sensul de mers către Calea 13 Septembrie. Iar de mâine se va închide și prima bandă de pe sensul opus, începând cu ora 20. Și aceste restricții vor dura până pe 2 decembrie. Însă, cele mai mari schimbări pentru șoferii încep de vineri, de pe 27 noiembrie, odată cu începerea târgului de Crăciun.

Pentru că până pe 30 decembrie vor fi instituite restricții care vizează oprirea traficului pe ambele sensuri de mers, pe Bulevardul Libertății, dar și pe Bulevardul Unirii între orele 16 și ora 2 noaptea.

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Foarte important de menționat este că în acest interval, pe această perioadă, vor exista și 3 treceri temporare de pietoni pe care oamenii le pot folosi pentru a traversa în siguranță. Așadar, dacă aveți drum în centrul Capitalei, ar fi bine să ocoliți zona în această perioadă.