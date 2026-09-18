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Video Scene incredibile în trafic: un şofer abia se ţinea pe picioare, dar testarea cu etilotestul a ieşit negativă

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Editor Cătălina Osman | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.09.2026, 14:40 | Modificat la 18.09.2026, 14:44

Pericol pe o şosea din Târgu Mureş! Un şofer, care a fost oprit în trafic de poliţiştii, abia se mai putea ţine pe picioare. 
 

Imaginile uluitoare au fost surprinse de alţi şoferi care se minunau de incapacitatea bărbatului de a merge drept. Omul de 36 de ani a fost testat de poliţişti şi, spre surprinderea tuturor, rezultatele au ieşit negative. Şoferul a fost condus la spital pentru recoltarera probelor biologice.

Poliţiştii aşteaptă acum rezultatele testelor pentru a stabili ce s-a întâmplat mai exact cu şoferul şi ce măsuri se impun.

Cătălina Osman
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